2023 APEC Bakanlar Toplantısı Sonuç Bildirisi Üzerinde Çalışmalar Sürüyor

2023 APEC Bakanlar Toplantısı sona ererken, üyelerin uzlaşı bildirisine ilişkin çalışmaları devam ediyor. APEC üyeleri neredeyse tüm paragraflar üzerinde görüş birliğine vardı ve bildiriye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- 2023 APEC Bakanlar Toplantısı Çarşamba günü sona ererken, üyeler ise uzlaşı bildirisine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

İki gün süren toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte başkanlık eden ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, APEC üyelerinin neredeyse tüm paragraflar üzerinde görüş birliğine vardığını ve bildiriye son şeklinin verilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tai, Çarşamba günü öğleden sonra toplantının kapanış oturumunda, "Geçen yıl Bangkok'ta benimsenen yaklaşımla tutarlı olarak, ekibime toplantı metni üzerinde uzlaşıya varılması amacıyla yetkililerinizle birlikte çalışmaya devam etmeleri talimatı verdim. Liderler metnin hakim dili üzerinde uzlaşmaya varınca toplantı bildirisini yayımlamayı hedefliyoruz" dedi.

Yetkili, APEC'in birbirine bağlı, kapsayıcı, sürdürülebilir ve dirençli bir Asya-Pasifik geleceği inşa etmeye yönelik müşterek hedefler doğrultusunda güçlü bir gündeme ortak bağlılığını yansıttığını söyledi.

APEC üyesi ülkelerin liderlerinin Çarşamba'dan Cuma'ya kadar San Francisco'da çeşitli diyalog ve etkinliklere katılması planlanıyor.

Bu arada ABD, APEC dönem başkanlığı görevini Peru'ya devretmeye başladı.

Peru Dışişleri Bakanı Javier Gonzalez-Olaechea başta kadınlar, gençler, küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere daha savunmasız kesimleri güçlendirmek üzere bu yılın tüm kazanımlarıyla ilerleyeceklerini söyledi.

Gonzalez-Olaechea, "Bu kesimleri küresel ekonomimize sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde dahil edebilmek için teklifleri teşvik etmeye çalışacağız" dedi.