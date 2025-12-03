11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarına ilişkin düzenlemeyi de içeren, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Yüksel, siber suçlardan organize suçlara, toplumsal huzuru bozan eylemlerden ekonomik düzeni tehdit eden girişimlere kadar her alanda mevzuatın vatandaşı koruyacak güçte ve yeterlilikte olması gerektiğini belirtti.

Hazırlanan düzenlemelerin, bugünün sorunlarını çözmeyi değil, yarının güçlü ve adil Türkiye'sinin hukuki altyapısını kurmayı hedeflediğini ifade eden Yüksel, teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlandığını aktardı.

Yüksel, 38 maddeden oluşan ve 12 farklı kanunda değişiklik öngören teklifle, doğrudan insan hayatına dokunan önemli düzenlemelerin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Teklifle, toplumun huzur ve sükununu bozan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan eylemlerle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılacağını vurgulayan Yüksel, cezaların caydırıcılığının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Yüksel, teklifteki düzenlemeleri anlatarak, şöyle devam etti:

"Örgütlü suçlarla mücadelede suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarının cezaları artırılmaktadır. Örgüt faaliyetlerinde çocuklar araç olarak kullanılırsa, örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılması hüküm altına alınarak çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Halk arasında korku ve paniğe yol açan meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası artırılmakta, ses ve gaz fişeği atan yani kurusıkı silahlar da bu suç kapsamına alınmaktadır. Özellikle bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu alanlarda işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılmakta ve bu suç seri muhakeme usulünden çıkarılmaktadır."

Teklifle, trafikte yol kesme eylemlerine karşı sert tedbirlerin alınacağını ve bu fiilin müstakil suç olarak düzenleneceğini söyleyen Yüksel, güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu taşıt olması halinde verilecek cezanın bir kat artırılacağını, böylece araç kiralama sektöründeki mağduriyetlerin önüne geçileceğini vurguladı.

"Teklif, siber dünyada vatandaşını yalnız bırakmayan bir reform paketidir"

Cüneyt Yüksel, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, suç gelirlerinin kaçırılmasını önlemek amacıyla şüpheli işlemlere konu banka hesaplarının 48 saate kadar askıya alınacağını ifade etti.

Vatandaşların bilgisi dışında açılan ve suçlarda kullanılan "sahte ve açık hat" sorununun çözüme kavuşturulacağını kaydeden Yüksel, cep telefonu hattı aboneliklerinde çipli kimlik kartı veya biyometrik doğrulama zorunluluğunun getirileceğini bildirdi.

Yüksel, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesap açılışlarında da biyometrik yöntem veya çipli kimlik kartı kullanımının zorunlu olacağını aktararak, şu bilgileri paylaştı:

"Kovid-19 düzenlemesi kapsamında 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin 3 yıl daha erken açık cezaevine ayrılabilmesi ve 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanabilmesi imkanı getirilmektedir. Böylelikle, aynı veya daha önceki tarihte işlenmiş suçlar dolayısıyla yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bakımından hükümlüden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen gecikmelerin sonucundan hükümlünün olumsuz etkilenmemesi ve infaz adaletinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu teklif, suçlunun cesaretini kıran, mağdurun hakkını koruyan, siber dünyada vatandaşını yalnız bırakmayan ve yargısal süreçleri hızlandıran bir reform paketidir."

"Suç çetelerinin başını ezeceğiz"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, son 23 yılda reform niteliğinde çok sayıda düzenlemenin yasalaştığını anımsattı.

Hazırlanan teklifte, infaz adaletinin sağlanmasına, suç işlenmesinin önlenmesine, caydırıcılığın sağlanmasına ve trafik düzenini bozan eylemlerle mücadeleye yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını ifade eden Arslan, toplumun suç örgütlerine teslim olmaması için bugüne kadar gerekeni yaptıklarını hatırlattı.

Yürüttükleri mücadeleyle birçok suç örgütünün çökertildiğini aktaran Arslan, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılmasında örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağını anlattı.

Örgüt kurma ve yönetme ile örgüt üyeliği suçlarının da cezalarının yükseltileceğini belirten Arslan, "Dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla hareket edeceğiz, suç çetelerinin başını ezeceğiz." dedi.

Arslan, teklifle meskun mahalde silahla ateş etmenin cezasının da artırılacağını kaydetti.

Trafikte yol kesmenin müstakil suç olarak düzenleneceğini dile getiren Arslan, "Hukuka aykırı şekilde bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaktır. Şehir eşkıyalarının saldırganlık fiillerine caydırıcı cezalar verilecektir. Taksirle yaralama suçunun ceza miktarı da yükseltilecektir." diye konuştu.

Mustafa Arslan, vatandaşların canını yakan dolandırıcılıkla mücadele amacıyla bilişim suçlarında da düzenlemelere gidileceğini belirtti.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun, ağır ceza mahkemelerinin görev alanından alınarak asliye ceza mahkemelerine verileceğini söyleyen Arslan, böylece ihtisaslaşmanın sağlanmasının amaçlandığına işaret etti.

Kamuoyunda Kovid-19 düzenlemesi olarak bilinen hükmün eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler bulunduğunun altını çizen Arslan, "Görüşleri dikkate alarak Kovid-19 düzenlemesini mağduriyetleri giderecek şekilde yeniden ele alıyoruz. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlü olanlar da 3 yıl daha erken açık cezaevine ve açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılabilecektir." ifadesini kullandı.

Arslan'ın konuşmasının ardından Komisyon Başkanı Yüksel, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

"Anayasaya aykırı olan teklifin geri çekilmesini öneriyoruz"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, teklifin, Anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Bazı yargı paketlerinden çıkarılan düzenlemelerin tekrar gündeme getirilerek 11. Yargı Paketi'ne eklendiğini söyleyen Bülbül, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmadığını savundu. Bülbül, "Bugüne kadar 11 yargı paketi geldi, 11'inde de hiçbir şey yok. Anayasaya aykırı olan teklifin geri çekilmesini öneriyoruz." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 11. Yargı Paketi'nin beklentileri karşılamadığını dile getirdi.

Teklifin, Anayasaya aykırı olduğunu savunan Aslan, kanun teklifinin yeniden incelenmesini istedi.

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.