Son Dakika: Erdoğan 'ABD'den F-16 talep edildi mi?' sorusunu yanıtladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu yanıtladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesinde konuştu. Türkiye'nin ABD'den F-16 talep ettiği yönündeki iddialara yanıt veren Cumhurbaşkanı, "Arkadaşlar bu konu tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun Afrika trafiği öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Siyaset gündeminden savunma sanayideki konulara kadar birçok noktaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-16'lar da soruldu. Talebin Türkiye'den değil ABD'den geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Arkadaşlar bu konu tabii malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" diye konuştu.

"FİLOMUZU GENİŞLETME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye'nin filosunu genişletme gayreti içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa bu adımları atalım dedik. Bugünün devamlılığı için de özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. F-16'ların modernizasyonundan tutun yenilerini almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Bu F-35 programı kapsamında ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz."

Son Dakika: Erdoğan
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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