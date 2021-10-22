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Binali yıldırım Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Politika

Binali yıldırım Sivas'ta ziyaretlerde bulundu Ak Parti Genel Başkan Vekili eski Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti Genel Başkan Vekili eski Başbakan Binali Yıldırım bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Sivas'ta ilk olarak tarihi Gök Medreseyi gezdi.

SİVAS (İHA) - Binali yıldırım Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Genel Başkan Vekili eski Başbakan Binali Yıldırım

SİVAS - Ak Parti Genel Başkan Vekili eski Başbakan Binali Yıldırım bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Sivas'ta ilk olarak tarihi Gök Medreseyi gezdi.

Yıldırım, restorasyonu tamamlanarak bir süre önce müze olarak açılan tarihi Gök Medreseyi gezip Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekilerden bilgiler aldı. Yıldırım müzeyi ziyaret eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Ardından Cuma Namazı ile Sivas Ulucami'ye geçti. Yıldırım namaza geçerken görüp sohbet ettiği vatandaşları da camiye davet etti. Vatandaşlarla Yıldırım arasındaki sempatik diyaloglar dikkat çekti.

Binali yıldırım Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

Binali yıldırım Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

Binali yıldırım Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

Binali yıldırım Sivas'ta ziyaretlerde bulundu
İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri
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