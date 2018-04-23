Polisgücüspor Konya'da Liderliğe Koşuyor

Konya'da gerçekleştirilen Türkiye Hokey Federasyonu Erkekler Açık Alan Süper Lig 1. Etap karşılaşmalarında Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı bugün karşılaştığı üçüncü maçında da rakibi Konya Selçuklu Belediye Spor Hokey Takımı'nı 5 gol atarak yendi.

Gaziantep Polisgücü Spor Konya'da oynanmakta olan 2017-2018 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig 1. Etap maçlarında bugün sabah saatlerinde Konya Selçuklu Belediye Spor ile karşılaşarak, 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı. Ligde üçüncü maçını da kazanan Gaziantep Polis Gücü Spor Erkek Hokey Takımı fikstürdeki puanını 9'a yükseltti. 2017-2018 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Ligi'nde liderliğe oynayan Gaziantep Polisgücü Spor'un antrenörlüğünü Yusuf Kasım, Yardımcı Antrenörlüğünü Mustafa Karalar sürdürürken, takımda Mustafa Öğretici, Alparslan Bozkurt, Hasan Çakmak, Yusuf Yaşar, Kamil Dönmez, Yakup Bahrami, Onur Açıkgöz, Celal Aydın, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Furkan Kurt, Ahmet Çeker, Mahmut Yunus Cengiz, Veysi Gürler, Reza Noruzzade, Mehmet Akalın, Ümüt Çırnazoğlu ve Ali Şahin görev alıyor.

Konya'da gerçekleşen ligde bugün üçüncü maçlarını yaptıklarını ve diğer maçlarda olduğu gibi farklı skorla ligi namağlup unvanla sürdürdüklerini ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Antrenörü Yusuf Kasım, bundan sonraki maçlarda da aynı başarıyı göstereceklerine inandığını ifade etti. - GAZİANTEP