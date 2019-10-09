Polisgücü Yönetimi Emniyet Müdürü Zeybek'e gitti

09.10.2019 15:12

Türkiye'nin Avrupa ve Dünya'da ki en önemli takımlarından birisi olan ve Avrupa Trophy liglerinde Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep'e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i makamında ziyaret ettiler. Zeybek hokey alanında uluslararası başarılara sahip bir kulübün Gaziantep'te yer almasının gurur verici olduğunu ifade ederek Başkan Kaplan ve Yönetim kurulu üyelerini kutlayarak takımlara gerekli desteği vereceklerini belirtti.



İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i ziyaret eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri kulübün yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve dünyada bilinirliliği yüksek kulüpler arasında yer aldığını ifade eden Başkan Kaplan "Kulübümüz Türkiye Süper Ligi ve Avrupa'da Trophy liglerinde kadın ve erkek takımlarıyla hokey sporunda söz sahibi bir kulüptür. Türkiye ve Avrupa Şampiyonluklarımızla ülkemizin adını bütün dünyaya duyuruyoruz. Önümüzde Türkiye Süper Ligi ve ardından Şubat ve Mayıs 2020'de gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonaları var. Şu ana kadar kulübümüz üst üste 7 defa kadın ve erkek takımlarıyla Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye'ye kazandırmış, sayısız olarakta Türkiye süper lig kupalarını Gaziantep'e taşımıştır. Külümüz yetenekli çocukların spora kazandırılması ve eğitimiyle ilgili de önemli bir misyon üstlenmiştir" dedi.



Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gaziantep'ten dünyaya açılan bir spor kulübünün bulunması ve bunun adının Gaziantep Polisgücü Spor olmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek kulübün başarısı için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Ziyaretin anısına Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'e Avrupa Şampiyonalarında Hırvatistan'da ve Alanya'da ki Trophy liglerinde kadın ve erkek takımlarının Gastronomi Kenti Gaziantep'in tanıtımı için özel olarak hazırlanan formadan bir adet hediye ederek günün anısına fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA