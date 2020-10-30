Polis kaçak sigaraya geçit vermedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polis kaçak sigaraya geçit vermedi

30.10.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:43
Polis kaçak sigaraya geçit vermedi

Gaziantep polisi bir ihbarı değerlendirerek yaptığı operasyonda 3 bin 225 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep polisi bir ihbarı değerlendirerek yaptığı operasyonda 3 bin 225 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda bir kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü mahallesinde bir evde yüklü miktarda kaçak sigara olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sonrası evde arama yapan ekipler 3 bin 225 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken bir şüpheli ise gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Polis kaçak sigaraya geçit vermedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çankırı'da kaçak tütüne geçit yok
Çankırı'da kaçak tütüne geçit yok
Malatya'da kaçak içkiye geçit yok
Malatya'da kaçak içkiye geçit yok
Son dakika haberleri! Kocaeli'de jandarma zehir tacirlerine geçit vermedi: 3 gözaltı
Son dakika haberleri! Kocaeli'de jandarma zehir tacirlerine geçit vermedi: 3 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Geert Wilders Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Hande Erçel Gökhan Alkan Eser Yenenler
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Mehmet Topal Eddie Newton Burak Yılmaz
Daha Fazla Ölü Fransa Avrupa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis kaçak sigaraya geçit vermedi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 14:44:06. #1.15#
title