Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı

Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yozgat'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Yozgat'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canlı Hayvan Pazarı'nda satıcılara, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda kurban satıcılarını bilgilendirdi. Ekipler uygulamanın ardından sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri de satıcılara dağıttı.

Polis ekiplerinin yaptığı uygulamanın yararlı olduğunu söyleyen kurban satıcısı Sıddık Güneş, "Polis ekiplerimiz burada bir çalışma yaptı gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlattı. Böyle bir durum olursa emniyet ekiplerine haber vereceğiz. Polis arkadaşlarımız bize uyarıcı broşür dağıttı ve bizi bilgilendirdiler, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kurban satıcısı Mustafa Akça ise, "Kurban Bayramı öncesi emniyet ekipleri bizi sahte paraya karşı uyardı. Biz de elimizden geldiği kadar dikkat edeceğiz sıkıntı yaşamamak için. Bizi uyardıkları için teşekkür ediyoruz. Sahtekarlıklara karşı dikkat edeceğiz, uygulama çok güzel bir uygulamaydı. Çeşitli kitapçıklar vererek bizi bilgilendirdiler" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı
Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı
Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı
Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı
Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara 'faizli işlemler yapmayın' uyarısı
Diyanet'ten kredi kartıyla kurbanlık alanlara "faizli işlemler yapmayın" uyarısı
Tuzla'daki kurban pazarının gözdesi 1.5 tonluk 'Minik' alıcısını bekliyor
Tuzla'daki kurban pazarının gözdesi 1.5 tonluk "Minik" alıcısını bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Magazin Demet Akalın Müslüm Gürses Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 13:22:55. #1.15#

title