Podolski'nin köfte-piyaz keyfi Antalyaspor'un yıldız futbolcuSU Lukas Podolski, Antalya usulü köfte ve piyazın tadına baktı.

Antalyaspor'un yıldız futbolcuSU Lukas Podolski, Antalya usulü köfte ve piyazın tadına baktı.



Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Asbaşkanlar Emin Hesapçıoğlu ve Berkay Bahar, Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde bulunan bir esnaf lokantasına giden Alman futbolcu Podolski, burada köfte ve piyazın yanı sıra kabak tatlısının da tadına bakmayı ihmal etmedi.



Antalya Toptancı Hali esnafıyla da bir araya gelip hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, imzaladığı formasını köfte-piyaz yediği lokantanın sahibi ve personeline hediye etti. Podolski, meyve ve sebzelerin tazeliği kadar lezizliğine de dikkat çekerek Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarım alanında da haklı bir üne sahip olduğunun altını çizdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA