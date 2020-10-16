PlayStation 5 Türkiye'de 8.299 TL'den satılacak

PlayStation 5'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. Sony, Türkiye'deki oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 fiyatının 8.299 TL olacağını duyurdu.

Sony PlayStation 5'in tanıtımını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Bu süre boyunca PlayStation 5 hakkında birçok duyuru yapan ve yeni nesil oyun konsolunun detaylarını paylaşan Sony, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği etkinliğinde ise PlayStation 5 fiyatını açıklamıştı. Ancak aradan geçen zamanda PlayStation 5 Türkiye fiyatına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Merakla beklenen o açıklama bugün geldi.

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Sony Türkiye, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile PlayStation 5'in Türkiye fiyatını açıkladı. Paylaşıma göre, PlayStation 5'in fiyatı ülkemizde 8.299 TL olacak. PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da teknoloji marketlerde ve web mağazalarında satışa sunulacak. Hatırlatmak gerekirse ülkemizde PS5'e rakip olarak görülen Xbox Series X ise 9.299 TL'den ön siparişte bulunuyor.

Sony, tweetinde son olarak ürünün fiyatının tavsiye edilen satış fiyatı olduğunu, Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebileceğini söylüyor. Siz Türkiye için açıklanan PlayStation 5 fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?