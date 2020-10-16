PlayStation 5 Türkiye'de 8.299 TL'den satılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PlayStation 5 Türkiye'de 8.299 TL'den satılacak

16.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:12
PlayStation 5 Türkiye'de 8.299 TL'den satılacak

PlayStation 5'in Türkiye fiyatı sonunda belli oldu. Sony, Türkiye'deki oyunseverlerin merakla beklediği PlayStation 5 fiyatının 8.299 TL olacağını duyurdu.

Sony PlayStation 5'in tanıtımını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Bu süre boyunca PlayStation 5 hakkında birçok duyuru yapan ve yeni nesil oyun konsolunun detaylarını paylaşan Sony, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği etkinliğinde ise PlayStation 5 fiyatını açıklamıştı. Ancak aradan geçen zamanda PlayStation 5 Türkiye fiyatına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Merakla beklenen o açıklama bugün geldi.

İŞTE PLAYSTATİON 5 TÜRKİYE FİYATI

Sony Türkiye, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile PlayStation 5'in Türkiye fiyatını açıkladı. Paylaşıma göre, PlayStation 5'in fiyatı ülkemizde 8.299 TL olacak. PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da teknoloji marketlerde ve web mağazalarında satışa sunulacak. Hatırlatmak gerekirse ülkemizde PS5'e rakip olarak görülen Xbox Series X ise 9.299 TL'den ön siparişte bulunuyor.

PlayStation 5 Türkiye'de 8.299 TL'den satılacak

Sony, tweetinde son olarak ürünün fiyatının tavsiye edilen satış fiyatı olduğunu, Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebileceğini söylüyor. Siz Türkiye için açıklanan PlayStation 5 fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

İlgili Haberler

İstanbul'da ekmeğe zam! 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak
İstanbul'da ekmeğe zam! 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu
Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere
Huawei Türkiye'den Apple'a gönderme: 22 Ekim'de görüşmek üzere
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Sergey Lavrov Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Cansu Dere Erdem Tepegöz
Spor Can Bartu Ozan Kabak Eddie Newton Emre Belözoğlu Garry Rodrigues
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Hilmi Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PlayStation 5 Türkiye'de 8.299 TL'den satılacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 17:12:20. #1.15#
title