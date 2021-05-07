Plaj voleybolunda milliler Tokyo yolunda
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Plaj voleybolunda milliler Tokyo yolunda

Plaj voleybolunda milliler Tokyo yolunda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İZMİR'de düzenlenen uluslararası plaj voleybolu şampiyonası CEV Continental Cup'ın ikinci etabında kadınlarda yarın Slovenya ile karşılaşacak Türkiye, bu maçı kazandığı taktirde Hollanda'daki finallere gitmeyi garantileyecek.

İZMİR'de düzenlenen uluslararası plaj voleybolu şampiyonası CEV Continental Cup'ın ikinci etabında kadınlarda yarın Slovenya ile karşılaşacak Türkiye, bu maçı kazandığı taktirde Hollanda'daki finallere gitmeyi garantileyecek. İnciraltı Spor Tesisleri'nde devam eden şampiyonanın Hollanda'da yapılacak finalleri sonrası Tokyo Olimpiyatları'na katılacak ülkeler belirlenecek.

Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ikilisi, Finlandiya'dan Ida Sinisalo-Valma Vilhelmiina Prihti'ye 2-0, Selin Yurtsever-Dilara Gedikoğlu ikilisi de yine aynı ülkeden rakip Riikka Lehtonen-Niina Ahtiainen'e 2-0 yenildi. Millilerimiz, bu sonuçlarla yarı final şansını kaçırmasına rağmen ilk 5 umudunu devam ettirdi. Yarın Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, bu maçı kazanıp final biletini kapmayı hedefliyor.

ERKEKLERDE İYİ BAŞLANGIÇ

Erkeklerde Safa Urlu-Selçuk Sekerci ikilisi, Litvanya'dan Audrius Knasas-Patrikas Stankevicius'u 2-1'lik skorla yendi. Murat Giginoglu-Volkan Göğtepe ikilisi ise yine Litvanya'dan Artur Vasiljev -Robert Juchnevic'i 2-0 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 5 şansını devam ettirdi. Finaller haziran ayında düzenlenecek.

 


Plaj voleybolunda milliler Tokyo yolunda
Plaj voleybolunda milliler Tokyo yolunda
Plaj voleybolunda milliler Tokyo yolunda
Plaj voleybolunda milliler Tokyo yolunda
Plaj voleybolunda milliler Tokyo yolunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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