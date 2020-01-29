Piyasaya sahte para süren kalpazanlar Bursa polisinden kaçamadı

29.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:41

Bursa başta olmak üzere İstanbul ve Yalova'da piyasaya sahte para süren ve hırsızlık suçundan aranan iki kişi yakalandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçları Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu, araçlarında 5 farklı sahte plaka kullanarak Bursa başta olmak üzere İstanbul ve Yalova'da sahte paraları piyasaya süren iki kişi, Görükle'deki ikametlerinde saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden D.A.'nın iki adet dolandırıcılık ve iki adet hırsızlık olmak üzere 4 farklı suçtan aramasının olduğu, ayrıca hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. A.G. isimli şüphelinin ise dört adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 20 adet 100'lük banknotlar halinde sahte 2 bin ABD Doları, 17 adet 200'lük, 7 adet 100'lük, 15 adet 50'lik banknotlar halinde sahte 4850 sahte Türk lirası, 4 adet sahte sürücü belgesi, Yalova ilinden sahte para ile alınmış 5 adet cep telefonu ele geçirildi.Şüpheli iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA