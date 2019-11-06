06.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:34

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 618,42 puan artışla 101.143,74 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 147,07 puan ve yüzde 0,15 artarak 100.672,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.368,45 puanı, en yüksek 101.598,87 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazancıyla 101.143,74 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 749,33 puan ve yüzde 0,60 artarak 124.851,11 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 241'i prim yaptı, 125'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Beşiktaş, Garanti Bankası ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.486,95 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.486,95 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 275 bin 250 liradan tamamladı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7440 lira, satışta 5,7670 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7242 lira, satışta 5,7472 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,21'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1082, sterlin/dolar paritesi 1,2877, dolar/yen paritesi de 109,01 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,52 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA