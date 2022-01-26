Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,04 artışla 1.965,23 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,16 puan değer kazandı.

Dün, 1.945,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,10 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.951,17 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.45,97, en yüksek ise 1.971,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,28, mali endeks yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 1,47 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 15'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Petkim ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.846,92 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 114,13 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5160 liradan, avro 15,2500 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,04 azalışla 1.846,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 87,8 dolardan işlem görüyor.