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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 1.115,51 puan oldu.

Piyasalarda gün ortası
13.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:23

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 1.115,51 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,33 puan değer kazandı. Dün 1.114,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,30 puan ve yüzde 0,48 artarak 1.119,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.105,64, en yüksek 1.125,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Tüpraş, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.930,98 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,38, bileşik getirisi yüzde 13,83 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1843, sterlin/dolar paritesi 1,3094 ve dolar/yen paritesi 106,81 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3310 liradan, avro 8,6800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,74 artışla 1.930,98 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,02 azalışla 45,57 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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