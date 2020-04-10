Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 96.119,81 puan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 96.119,81 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 285,37 puan değer kazandı. Dün 95.834,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 366,88 puan ve yüzde 0,38 artarak 96.201,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 95.352,47 ve en yüksek 96.233,401 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,14, hizmetler endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 209'u yükseldi, 169'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Pegasus, Türk Hava Yolları, Petkim, İş Finansal Kiralama ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.684,45 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0945, sterlin/dolar paritesi 1,2480 ve dolar/yen paritesi 108,43 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7060 liradan, avro 7,3400 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.684,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,45 düşüşle 30,68 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA