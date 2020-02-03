03.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:20

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 119.311,18 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 171,11 puan değer kazandı. Cuma günü 119.140,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 296,43 puan ve yüzde 0,25 değer kazancıyla 119.436,50 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 118.761,62, en yüksek 119.527,09 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi yüzde 0,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 223'ü yükseldi, 149'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Türk Hava Yolları, Trakya Cam, Odaş Elektrik Üretim Sanayii ve Kardemir (D) oldu.



Altının onsu 1.578,08 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,03, bileşik getirisi yüzde 10,28 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1068, sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 108,52 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,9850 liradan, avro 6,6250 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.578,08 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,42 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA