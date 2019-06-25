PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.13 artıda, dolar 5.81 lirada

Güne yüzde 0.12 düşüşle 95 bin 66 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 94 bin 619 puanı ve en yüksek 95 bin 506 puanı gördükten sonra gün ortasında yüzde 0.13 artışla 95 bin 307 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.48 düşüşle 133 bin 79 puanda başladıktan sonra, gün içinde en düşük 131 bin 719 puanı ve en yüksek 134 bin 130 puanı gördü ve gün ortasında yüzde 0.02 düşüşle 133 bin 702 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.578 artışla yüzde 16.78 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.41 artışla yüzde 19.49 düzeyine yükseldi..

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7940 lira ve en yüksek 5.8307 lirayı gördükten sonra, 5.81 - 5.82 lira aralığında,

euro en düşük 6.6029 lira ve en yüksek 6.6500 lirayı gördükten sonra, 6.62 – 6.63 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3860 lira ve en yüksek 7.4398 lirayı gördükten sonra 7.42 – 7.43 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın "Bugün, global piyasalarda ABD verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ön planda…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya'da açıklanan IFO İş Dünyası Güven Endeksi verisi Haziran ayında piyasa beklentisine paralel 97.4 düzeyinde gerçekleşirken, veride bir önceki aya göre 0.5 puan düşüş görüldü. Açıklanan Haziran ayı datası 2014 yılı Kasım ayından sonraki en düşük veri oldu. ABD'de açıklanan Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verisi Haziran ayında -12.1 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde,TCMB tarafından yayımlanan İktisadi yönelim İstatistikleri ve Reel Kesi Güven Endeksi Haziran 2019 verilerine göre, 2019 Haziran ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 3.6 puan artış ile 102.5 seviyesine yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Haziran 2019 verilerine göre, İlgili dönemde İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.8 puan artış ile yüzde 77.1 düzeyinde gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan Sektörel Güven Endeksleri Haziran 2019 verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 79.4 iken, Haziran ayında yüzde 7.5 artarak 85.4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 3.7 artışla 93.'e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 49.8'dan, Haziran ayında yüzde 1.3 artışla 50.4 düzeyine yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde, global piyasalarda dolarda yaşanan zayıf görünüm ve lirada yaşanan dalgalı seyir ile birlikte gün içerisinde kurun fiyatlamalarda 5.7103 – 5.8310 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5.8015 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.23 yükseliş ile 95 bin 182 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.1 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 23.81 düzeyinde gerçekleşti."

Kaynak: DHA

- İstanbul