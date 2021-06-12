Piyasa hacmi 1.5 trilyon doların altına indi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, başta Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) olmak üzere, birçok kuruluştan "uyarı" açıklamalarının gelmesinin de etkisiyle gelen satışlarla, kripto para...

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından, başta Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) olmak üzere, birçok kuruluştan "uyarı" açıklamalarının gelmesinin de etkisiyle gelen satışlarla, kripto para piyasalarında yön aşağıya döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 35,000 dolar düzeyine inerken, son 24 saatte ilk 100 birimden 99'u düştü ve tüm piyasalarda toplam hacim 1.5 trilyon doların altına geriledi.

Decrypt'in sorularını yanıtlayan BIS Başkanı Benoit Coeure, El Salvador'un Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesini "ilginç bir deney" olarak nitelendirdi; ancak, BIS'in Bitcoin'i "spekülatif bir varlık" olarak kabul etmesine ilişkin yaklaşımını değiştirmediğini vurguladı.Son 24 saat içinde 35,213.08 ve 37,608.69 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.09 düşüşle 35.275.16 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 6.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 664 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,265.76 ve 2,488.80 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.40 düşüşle 2,285.64 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 17.57 ve piyasa hacmi de yaklaşık 19 milyar dolarlık düşüşle 267 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarında, geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de, 0.9999 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.03 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.04 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.Piyasalarda, satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 99 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 491 milyar dolar ile yeniden 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Toplam 10,410 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.5'ini Bitcoin, yüzde 17.9'unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 93 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle: "Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS), yüksek oynaklık nedeniyle yaşanabilecek kayıpları bir nebze de telafi etmek için Bitcoin işlemleri için belli bir miktar karşılık bulundurulmasını önerdi."Square, yaptığı açıklamada, başlattığı fonun sınırlı erişimi olan insanlardan ayrımcılığa maruz kalan insanlara varana kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini ve fonun her 3 ayda 1 dağıtılması planlanıyor."Bitcoin madencilerinin gönüllü olarak bir araya geldiği ve Michael Saylor'un önayak olduğu Konsey, kuzey Amerika Bitcoin Madencilik şirketlerinden oluşuyor. Mayıs ayında Elon Musk'ın bir tweetle çağrısını yaptığı Konsey'de yeri olmadığı açıklandı."Twitter kurucusu Jack Dorsey, Bitcoin'e verdiği destekle biliniyor. Bir kullanıcının lightning network entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine Bitcoin savunucusu Dorsey, 'biraz zaman' yanıtını vererek yeşil ışık yaktı."Ödemelerde kripto para kullanımı tartışmalı bir şekilde ilerlerken DJ David Guetta, Miami'de bulunan 14 milyon dolar değerindeki evinin satışında Bitcoin ve Ethereum da kabul edecek." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı