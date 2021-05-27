Piyasa değeri 10 milyon TL, hepsi böyle imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Piyasa değeri 10 milyon TL, hepsi böyle imha edildi

Piyasa değeri 10 milyon TL, hepsi böyle imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte içki ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi.

Çorum'da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte içki ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı içerisinde 100 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen 2 kamyon dolusu sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütün denoluşan malzemeler Akkent Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanına götürüldü.

Piyasa değeri 10 milyon TL olan 2,5 ton tütün ve tütün mamulü, bin 291 paket kaçak sigara, 2 milyon 180 adet boş makaron, 147 bin 500 adet dolu makaron, 14 bin 450 boş makaron kutusu, 4 ton 190 litre kaçak içki, 31 adet viski aroması, 64 adet plastik bidon, 1 adet süzgeç, 3 adet huni, 1 adet enjektör, 2 adet plastik ölçüm pipeti, 1 adet alkol ölçer derece,1 adet sıvı ölçer, 1adet sürahi, 502 adet değişik ebatlarda pet şişe, 150 adet şişe kapağı, 155 adet alkollü içki şişesi kapak bilyesi, 560 adet boş alkollü içki şişesi ve 2 adet damacana, görevli heyet gözetiminde imha edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Antony Blinken Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Sibel Can Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Lukas Podolski Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Piyasa değeri 10 milyon TL, hepsi böyle imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 02:05:20. #1.13#

title