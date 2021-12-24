Pınar Karşıyaka'nın olası rakipleri belli oldu

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçta Stal Ostrow'u deplasmanda yenerek Avrupa'da yoluna devam eden Pınar Karşıyaka'nın Play-In etabını geçerse son 16'da karşılaşacağı rakipler de netleşti. Play-In'de kiminle karşılaşacağı grupta 28 Aralık'ta Baxi Manresa ile Hapoel Jerusalem'in oynayacağı erteleme maçının sonucuna göre belli olacak Kaf-Kaf, şimdiye kadar 5'te 5 yapan lider Manresa evinde kazanırsa Hapoel'in önünde ikinci sırayı elde edip A Grubu üçüncüsü Ukrayna ekibi Prometey'le rakip olacak.

Prometey'le eşleşirse 2 galibiyete ulaşan tarafın tur atlayacağı seride ev sahibi avantajını eline geçirecek Karşıyaka, son maçta Hapoel kazanıp üçüncü sıraya gerilerse ise A Grubu ikincisi İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'yle saha avantajı olmadan karşılaşacak. Karşıyaka, Play-In'de Promotey'le rakip olup elerse son 16'da K Grubu'nda yer alıp Unicaja ve Cluj Napoca'nın yanı sıra elemelerden gelecek Igokea, Paok, Oostende üçlüsünden biriyle grupta ilk iki sırayı elde edip çeyrek finale kalmak için eşleşecek. Kaf-Kaf, Tenerife'yle rakip olup elerse ise L Grubu'nda Falco Szombathely ve Rytas'ın yanı sıra Strasbourg, Paok veya Igokea üçlüsünden biriyle oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetle tur şansını zora soktuktan sonra son maçta deplasmanda kazanıp yoluna devam eden Pınar Karşıyaka'nın yıldızlarından Amath M'Baye, maçtan bir gece önce oğlunu kucağına alıp sabaha karşı tek başına yola çıkarak Polonya'da takımı yalnız bırakmayan takım arkadaşı Tony Taylor'a teşekkür etti. Taylor'la Kaf-Kaf'a gelmeden önce Virtus Bologna'da beraber forma giyerek Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan, ABD'li oyuncuyla aynı takımda dördüncü sezonunu geçiren Fransız yıldız, sosyal medya hesabında, "Adamım Tone dün gece baba oldu. Aynı gece eşinin yanından ayrıldı ve uykusuz biçimde 16 saat Polonya'ya uçtu. Maç için otelden çıkışımızdan 2 saat önce bizimle buluştu. Harika oynadı ve bize Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadelemizi sürdürme şansını verdi. Bize olan bağlılığı sorgulanamaz!" mesajını yayınladı.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet