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Pınar Karşıyaka'da rota Şampiyonlar Ligi

Koronavirüs salgınıyla Basketbol Federasyonu'nun 19 Mart'ta durdurulan sezonu şampiyon ilan etmeden bitirmesiyle ING Basketbol Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın, yeni sezonda Avrupa'da rotası FIBA Şampiyonlar Ligi'ne kaydı.

Pınar Karşıyaka'da rota Şampiyonlar Ligi
15.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:27

Koronavirüs salgınıyla Basketbol Federasyonu'nun 19 Mart'ta durdurulan sezonu şampiyon ilan etmeden bitirmesiyle ING Basketbol Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın, yeni sezonda Avrupa'da rotası FIBA Şampiyonlar Ligi'ne kaydı. Seneye beşinci kez düzenleyeceği Şampiyonlar Ligi'ne sponsor bulan FIBA'nın organizasyona katılacak takımlara önemli miktarda katılım payı vereceği öğrenildi. Buna göre Süper Lig ikincisi Pınar Karşıyaka, kupaya katılırsa FIBA'dan 400 bin Euro katılım payı alacak. FIBA sezon içinde son 16'ya kalan takımlara 20 bin, son 8'e kalanlara 30 bin Euro daha ödeyecek. Şampiyon olan takım 900 bin Euro ödül alıp katılım bedeli dışında toplam 1 milyon Euro daha kazanacak. 

Ödülleri daha az ama Euroleague'den sonra ikinci prestijli organizasyon olan ULEB Eurocup'ın da Pınar Karşıyaka'yı yeni sezonda kupaya almaya sıcak baktığı ancak Şampiyonlar Ligi'nin gelirleri nedeniyle Kaf-Kaf'ın rotasını buraya kaydırdığı öğrenildi. FIBA'da transfer yasaklısı olan Karşıyaka'ya sezon başında Avrupa'dan alınacak olası para ilaç gibi gelecek. Daha önce Eurocup'ta 2013-2016, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2016-2018 yılları arasında mücadele edip iki organizasyonda da çeyrek final oynamayı başaran Karşıyaka, 2 sezondur yer aldığı Avrupa'nın dördüncü kupa organizasyonu FIBA Europe Cup'ta bu yıl yarı finale kalmış ancak finaller koronavirüs salgını yüzünden yeni sezon öncesine ertelenmişti.


Kaynak: DHA

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