Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (8) - Haberler
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Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (8)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (8)

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE PINAR'IN HAYATTAYKEN YAKILDIĞI BELİRLENDİDuruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Adli Tıp İhtisas Kurumu raporuna göre Pınar Gültekin'in ölümünün, henüz hayattayken yakılmasına bağlı meydana geldiğini belirtti.

ADLİ TIP RAPORUNA GÖRE PINAR'IN HAYATTAYKEN YAKILDIĞI BELİRLENDİ

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Adli Tıp İhtisas Kurumu raporuna göre Pınar Gültekin'in ölümünün, henüz hayattayken yakılmasına bağlı meydana geldiğini belirtti. Dava süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Koçoğlu, şunları söyledi: "Bu celseye kadar 2 sanık yargılanırken, soruşturma aşamasında savcılık makamı, 4 kişi için takipsizlik kararı vermişti. Sulh Ceza Hakimliği de itirazlarımızı reddetti. Biz suçların gizlendiğinin farkındaydık ve kanun yararına bozma kapsamında öncelikle Adalet Bakanlığı bizi haklı görüp dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay da çelişkileri görüp, bu kişilerin yargılanmasına hükmetti. Sürekli olarak çelişkili açıklamaları devam ediyor. Cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı'ya ilk yardım eden Mertcan Avcı'dır. Sonraki süreçte suç delillerini gizleyenler ise bugün yargılananlardır. Cemal Metin Avcı 20 Temmuz'daki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği gibi bağ evinden de söz etmiyor. Eda Avcı (Karagün)  ve diğerleri bağ evine gidiyor. Orada bir süre geçirip, terk ediyorlar. Ertesi gün zanlı cinayeti kabul edip bağ evinden bahsediyor. Bugün sanıkların tutuklanmasını istesek de kabul görmedi. Ancak duruşmaya gelmeye devam edecekler. Önümüzdeki celse bir avukat meslektaşımız tanık olarak dinlenecek. Çünkü Selim Avcı ve Eda Avcı (Karagün), bağ evine gittiklerinde 5-6 dakika avukatla görüşmüşler. Önce avukatın ofisinde toplanıp sonra bağ evine gidiyorlar. Ardından bağ evinde avukatla telefonla görüşüp ayrılıyorlar. ABD'den istenen müzekkere cevabının geldiği söylendi. Amerika'dan birtakım evraklar gönderilmiş ama ne geldiğini mahkeme dahil kimse bilmiyor."

Tolga TAHÇI/ MUĞLA,


Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (8)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (8) - Haberler
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