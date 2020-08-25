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PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi

Altın fiyatlarıyla ilgili tahminde bulunan PIMCO'nun Emtia Portföy Yöneticisi Nicholas Johnson, altında rallinin henüz sona ermediğini, hala ucuz olduğunu söyledi. ABD'li Goldman Sachs ise bu yıl yüzde 27 değer kazanan altının ons fiyatının 2.300 dolara yükselmesini bekliyor.

25.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:32

Altında mevcut seviyelerin pahalı olmadığını belirten Pacific Investment Management Co. (PIMCO), değerli metalde rallinin henüz tamamlanmadığını ve reel faizlerin düşük kalmasıyla birlikte kazançlarını artırmak için alanı bulunduğunu belirtti. PIMCO Emtia Portföy Yöneticisi Nicholas Johnson, "Fiyatlardaki son yükselişe karşın altının hala cazip şekilde değerli olduğunu düşünüyoruz; hatta tarihi düşük reel faizler bağlamında ucuz bile denebilir" dedi.

ONS REKOR KIRMIŞTI

Yatırımcıların koronavirüs pandemisi nedeniyle güvenli varlıklara yönelmesinden dolayı altının onsu bu ay başında 2 bin doları aşarak rekor kırmıştı. Merkez bankaları eşi benzeri görülmemiş çapta parasal teşvikler açıklarken ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin reel faizi sıfırın oldukça altına geriledi. Böylece faiz ödemeyen altının cazibesi arttı ve altın destekli exchange traded fonlara (ETF) fon girişleri oldu.

"HALA YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR"

Johnson, "Bizim baz senaryomuz faizlerin göreceli olarak bant içerisinde kalacağı. Bu görünüm ve momentum ile altına ilginin reel faize göre düzeltilmiş altın fiyatını yukarı çekeceği görüşümüz altının hala yukarı yönlü potansiyeli olduğunu gösteriyor." dedi.

GOLDMAN SACHS'TAN 2.300 DOLAR TAHMİNİ

Altın bu yıl yüzde 27 civarında değer kazandı. Johnson net bir fiyat hedefi vermedi. Ancak son haftalarda yükseliş bekleyen diğer kurumlar hedeflerini belirtmişti. Örneğin Goldman Sachs Group Inc. ons altının 2.300 dolara yükselmesini bekliyor.

PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Haber Yorumları (1)
ALTIN APTALLIKTIR: BU TARZI SÖYLEMLER ÇOK SAÇMA KORONA VİRÜSÜ ÇIKACAĞINI KİM ÖNGÖREBİLİRDİ KİMSE TAHMİN YÜRÜTMESİN ALTIN ŞÖYLE ÇIKACAK BÖYLE İNECEK DİYE
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