Pfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini geçici süre azaltacak
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Pfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini geçici süre azaltacak

16.01.2021 01:39 | Son Güncelleme: 16.01.2021 01:42
Pfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini geçici süre azaltacak

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimini arttırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek, bu durumun...

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimini arttırmak için imalat operasyonlarını yeniden ölçeklendireceklerini belirterek, bu durumun Avrupa'ya yapılan tedariki geçici olarak azaltacağını bildirdi.

Pfizer ve BioNTech tarafından yapılan ortak açıklamada, 2021 yılı için 2 milyar dozluk yeni üretim hedefine ulaşmak için yoğun şekilde çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ulaşılabilir doz miktarı ve üretimini artırmak için imalat operasyonlarının yeniden ölçeklendirileceği belirtilerek, ek düzenlemenin otorite onaylarını talep edecek ilerleme ve işletmeye yönelik modifikasyonların yapılması gerektiği ifade edildi.

Bu durumun geçici olarak ocak ayının sonundan şubat ayının başına kadar olan süreçte aşı sevkiyatlarını etkileyeceği belirtilerek, Avrupa'ya yapılan tedarikin geçici olarak azaltılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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