Petrol Üretim Maliyetini 40 Dolara Düşürdük"

NEW ABD'nin en büyük üçüncü enerji şirketi olan ConocoPhillips Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Lance, teknoloji ve inovasyonlar sayesinde firmanın petrol üretim maliyetini varil başına 40 dolara düşürdüklerini söyledi.

Columbia Üniversitesinin New York'ta düzenlediği 2018 Küresel Enerji Zirvesi'ndeki bir panelde konuşan Lance, ABD'nin artan ham petrol üretimi ve küresel enerji piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lance, 2014 senesinde petrol fiyatlarının yaklaşık 116 dolardan 2016 başında 30 doların altına kadar düştüğünü hatırlatarak, "Bir işletme olarak gelirinizin yüzde 70'ini 6 ay içinde kaybettiğinizi düşünün. Petrol endüstrisi 2014 ve 2015'te bunları yaşadı. Şimdi durum teknoloji ve inovasyonlar sayesinde toparlandı. ABD'nin kaya petrolü ve kaya gazı devrimi canlı ve durumu gayet iyi." yorumunda bulundu.

Geçmişte petrol sektörünün düşük teknolojiye sahip olan bir endüstri olarak görüldüğünü ifade eden Lance, artık bu görüşün geçerli olmadığını ve son 5 yılda yatay sondaj, hidrolik çatlatma, veri analizi, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yeni tekniklerin sektörde yaygınlaştığını kaydetti.

Lance, teknolojideki ilerlemeler sayesinde enerji kaynaklarının daha düşük maliyetli ve rekabetçi konuma geldiğinin altını çizerek, "Şirket olarak ham petrol üretim maliyetini varil başına 40 dolara düşürdük. 40 dolarda nakit akışını uzun süre sağlayacak bir konumdayız." dedi.

ABD'nin petrol üretimi arttı, ithalatı azaldı

Petrol endüstrisindeki teknolojik ilerlemeler sayesinde ABD'nin ham petrol üretiminin son 10 yılda hızla arttığını vurgulayan Lance, regülasyonlar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Lance, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın 2015 sonunda 40 yıllık ham petrol ihraç yasağını kaldırdığına işaret ederek, ülkenin şu anda günlük ortalama 2 milyon varil ham petrol ihraç ettiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin kaya petrolü devrimi sayesinde, 1970'lerde yürürlüğe giren ham petrol ihraç yasağının "çağ dışı" kalmaya başladığını vurgulayan Lance, yasağın kalması sayesinde ABD'nin ürettiği ham petrolün küresel petrol piyasasına katkıda bulunduğunu bildirdi.

Panelde bir konuşma yapan IHS Markit Uluslararası Danışmanlık Şirketi Başkan Yardımcısı Daniel Yergin, ABD'nin kaya petrolü devrimi sayesinde, ülkenin petrol üretiminin hızla arttığını, ithalatının da azaldığını vurguladı.

Yergin, 10 yıl önce ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 5 milyon varil olduğunu kaydederek, 5 yıl önce bu miktarın 7,2 milyon varile, bugün ise 10,4 milyon varile yükseldiğini aktardı.

Ayrıca, Yergin, ABD'nin ham petrol ithalatının toplam tüketim içindeki payının son 10 yılda yüzde 60'tan yüzde 20'ye düştüğünün altını çizerek, ülkenin ham petrol ihracının da 2015 sonundan bu yana yavaş da olsa yükseliş gösterdiğini bildirdi.

"Jeopolitik gelişmeler enerjiden ayrı düşünülemez"

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikaları Merkezi Direktörü Jason Bordoff ise konferansta yaptığı açılış konuşmasında, jeopolitik gelişmelerin enerjiden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Bordoff, "Küresel ekonomi, jeopolitik gelişmeler, ulusal güvenlik ve çevre konuları enerjiden bağımsız olarak ele alınamaz." yorumunda bulundu.

Enerji alanındaki konuların hızla değiştiğini ve bu alandaki tartışmaların bazen belirsizleştiğini ifade eden Bordoff, enerji alanında yanlış bilgilere ve kutuplaşmalara izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.