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Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Samandağ sahillerine ulaşan atıklarla ilgili kumsalda ve denizde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

HATAY (İHA) - Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Samandağ sahillerine ulaşan atıklarla ilgili kumsalda ve denizde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin en uzun sahili olarak bilinen 14 kilometrelik Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısı kaynaklı partikülleri temizleme çalışmaları, 3 Eylül'den bu yana karadan devam ediyor. Sahilde denizden gelen dalgalardan kaynaklı partiküllerde yoğunluk görüldü.

10 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor

Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor

Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor

Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor

Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor

Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor

Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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