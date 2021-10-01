HATAY (İHA) - Petrol atıkları temizlik çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Samandağ sahillerine ulaşan atıklarla ilgili kumsalda ve denizde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin en uzun sahili olarak bilinen 14 kilometrelik Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısı kaynaklı partikülleri temizleme çalışmaları, 3 Eylül'den bu yana karadan devam ediyor. Sahilde denizden gelen dalgalardan kaynaklı partiküllerde yoğunluk görüldü.

10 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.