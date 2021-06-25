Petro-kimya devi yatırım için ön anlaşmayı imzaladı
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Petro-kimya devi yatırım için ön anlaşmayı imzaladı

Petro-kimya devi yatırım için ön anlaşmayı imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tatneft ile GEBKİM arasında maleik anhidrit projesi yatırımı için ön protokol anlaşması imzalandı.

Tatneft ile GEBKİM arasında maleik anhidrit projesi yatırımı için ön protokol anlaşması imzalandı. Türkiye'de ilk kez GEBKİM'de üretilecek maleik anhidrit ile hammadde bağımlılığı azaltılacak. Böylece 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk ve tek kimya ihtisas OSB'si GEBKİM ile Rusya'nın en büyük Petro-kimya üreticilerinden biri olarak gösterilen Tatneft arasında maleik anhidrit projesi için ön protokol anlaşması imzalandı. 23 Haziran Çarşamba günü GEBKİM'i ziyaret eden Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, GEBKİM'in lojistik konumu ve olanaklarından bahsederek, yatırım sözünü vermişti.

"Türkiye'de ilk kez üretilecek, hammaddede bağımlılığı azaltacak"

Malelik anhidritin Türkiye'de üretilmesinin önemine değinen GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, "Maleik anhidrit kimya sanayinde önemli bir hammadde ve yan ürün. Türkiye'de daha önce üretilmemiş olan maleik anhidrit ilk kez GEBKİM'de kurulacak olan Tatneft tesislerinde kullanıma sunulacak. Böylece hammaddede dışa bağımlılık azalacak. Maleik anhidritin Türkiye'de üretimiyle 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu ürünün Türkiye'de üretilmesiyle Türkiye'nin ihracatı güçlenecek. Yurtdışı pazarlarda rekabet gücü artacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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