Petr cech geri döndü

10.10.2019 12:29

Premier Lig'de Chelsea ve Arsenal formaları giyen 37 yaşındaki dünyaca ünlü kaleci Petr Cech, aktif futbolculuk hayatını tamamladıktan sonra buz hokeyinde yeni bir kariyere başladı. İngiliz buz hokeyi dördüncü kategoride yer alan Guildford Phoenix'in yeni kalecisi Cech oldu.

Gençken Çekya'da bu sporu yaptığını belirten Petr Cech, Guildford Phoenix ile maç yapma şansı elde ettiği için keyifli olduğunu kulübün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada dile getirdi. Takımın genç olduğuna değinen ünlü kaleci, yeterince maç kazanıp takımın hedeflerine ulaşabilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Eski hokey oyuncusu ve kulübün baş antrenörü Milos Melicherik, Petr Cech'in takıma katılmasına dair mutlu olduğunu dile getirirken, Cech'in hızlı geliştiğini ve bu hafta sonu oynanacak maçta onu izlemek için heyecanlı olduğunu da ifade etti.

Petr Cech'in kariyeri boyunca dörder kez Premier Lig ve FA Cup, üç kez Lig Kupası, birer kez Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi başarıları bulunuyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul