Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen "Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası"nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen seremoniyle Türkiye Off- Road Şampiyonası'nın 6. ayak final yarışlarının startı verildi.

TOSFED Sportif Kurulu Üyesi Metin Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye Off- Road Şampiyonası'nın son ayağı olan final yarışlarının heyecanlı anlara sahne olacağını belirtti.

Kahramanmaraş'ın daha önce de şampiyonaya ev sahipliği yaptığını belirten Yılmaz, "Bir sezon boyunca yarışmacılarımızın sınıflarındaki birinciliklerini sezon şampiyonu olarak ilan edecekleri önemli bir ayaktan bahsediyoruz. Kapıçam Parkuru'nu diğer illerle değerlendirdiğimizde farkı şu, bir kere toprak, orman yapısı çok uygun. Kırıcı bir etap değil. Taşlık bir etap değil. Yarışmacıların en sevdiği bölüm. Bu anlamda diğer etaplardan farklı bir etap olacak. Biraz daha hıza bağlı etap olduğu için dereceler önemli ve mühim." diye konuştu.

Yarışmacılardan Melis Aksöz de yardımcı pilotu Ezgi Yılmaz'la Kahramanmaraş'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bütün yarışmacıların çok heyecanlı olduğunu dile getiren Aksöz, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Şampiyonluklar ve sınıf birincilikleri belirlenecek. Heyecanla beklemekteyiz. Kahramanmaraş'a ikinci gelişim. Daha önce yarışma şatları bu kadar iyi değildi. Bol çamurluydu. Şansımıza hava çok güzel. Yarınki yarışı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği 4x4 ve UTV araçların katıldığı açılış seremonisinde yarışmacılar kentte belirlenen alanda tur attı.

Yarın 09.30'da başlayacak etkinliğin ilk gününde yarışmacılar, 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra saat 17.00'de ilk günü tamamlayacak. Takımlar 12 Aralık Pazar günü de saat 09.30'dan itibaren 1,8 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçtikten sonra ikinci günü tamamlayacak.

Organizasyon, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

AA / Tunahan Akgün - Spor Haberleri

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