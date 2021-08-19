Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Denizli'de yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 21-22 Ağustos tarihlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 21-22 Ağustos tarihlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi Off-Road Parkuru'nda düzenlenecek organizasyon öncesinde bugün kortej geçişi yapıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ulusal nitelikli bu organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sporcuların Türk bayraklı araçlarıyla geçişini izleyen vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla videoya kaydetti.

İki gün sürecek organizasyonda sporcular, 21 Ağustos Cumartesi günü 14,45 kilometre uzunluğundaki orman etabını 4 kez, 22 Ağustos Pazar günü 6 kilometre uzunluğundaki seyirci etabını 3 kez geçecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu