Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Denizli'de yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Denizli'de yapılacak

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Denizli'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 21-22 Ağustos tarihlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 21-22 Ağustos tarihlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Merkezefendi Belediyesi Off-Road Parkuru'nda düzenlenecek organizasyon öncesinde bugün kortej geçişi yapıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ulusal nitelikli bu organizasyona bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sporcuların Türk bayraklı araçlarıyla geçişini izleyen vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla videoya kaydetti.

İki gün sürecek organizasyonda sporcular, 21 Ağustos Cumartesi günü 14,45 kilometre uzunluğundaki orman etabını 4 kez, 22 Ağustos Pazar günü 6 kilometre uzunluğundaki seyirci etabını 3 kez geçecekler.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Denizli'de yapılacak
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Denizli'de yapılacak
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Denizli'de yapılacak
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Denizli'de yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Mustafa Er Mert Günok Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı hafta sonu Denizli'de yapılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 18:33:02. #1.15#

title