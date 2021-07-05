Peter Zulj: "Tek amacım Başakşehir'in başarılı olması adına mücadele etmek"

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Avusturyalı futbolcu Peter Zulj, tek amacının turuncu-lacivertlilerin başarılı olması adına mücadele etmek olduğunu söyledi.

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Avusturyalı futbolcu Peter Zulj, tek amacının turuncu-lacivertlilerin başarılı olması adına mücadele etmek olduğunu söyledi.

Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde başladı. Antrenman öncesinde yeni transferlerden Peter Zulj basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transferiyle ilgili duygularını anlatan Zulj, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Transferimde emeği geçen tüm yöneticilere de teşekkür ediyorum. Büyük, şampiyon bir takıma geldim, bunun heyecanını yaşıyorum. Bir an önce takımla çalışmaya başlamayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de oynadığının bu sene de Türkiye'de kalmasının hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Kararım Türkiye'de kalma yönündeydi. Başakşehir iki sene önce şampiyon olmuş büyük bir kulüp. Tek amacım Başakşehir'in başarılı olması adına mücadele etmek" diye konuştu.

Hedefleri hakkında da konuşan Avusturyalı futbolcu, "Öncelikle takıma bir an önce adapte olmak. Çok sayıda süre almak. Sezon sonunda ilk 5 hatta ilk 4 içerisinde yer almak. Buradaki anahtar kelime takımın başarısı, buraya kalitemi koymak, kalitemi göstermek ve takımın başarısında anahtar rol oynamak hedefindeyim. Tecrübemi ve yeteneğimi ortaya koyarak takımın başarısında pay sahibi olmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı