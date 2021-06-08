"Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri" projesinin basın toplantısı çevrim içi düzenlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi'nin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle futbolu desteklediği "Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri" projesinin basın toplantısı düzenlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi'nin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle futbolu desteklediği "Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri" projesinin basın toplantısı düzenlendi.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya PepsiCo Türkiye İçecek Pazarlama Direktörü Aslı Önder ile TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in yanı sıra basın mensupları katıldı.

Aslı Önder, yaptığı açıklamada, TSYD ile Türkiye'nin futbol yıldızlarını gençlerle bir araya getireceklerini belirterek, "Pandemi koşullarına göre umarız eylül ayında başlayacak şekilde Ankara, Eskişehir ve İzmir'de Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri düzenleyeceğiz. Bu vesileyle futbola hevesli gençlerimizin spor yaşamlarında sürdürülebilir başarıyı sağlamalarını gündeme alacağız. Bu gençlerimiz, hayallerini gerçekleştirebilmek için kendilerine rol model aldıkları sporcuların hikayelerini dinlemeye ihtiyaç duyuyor. Gelecekte iyi bir oyuncu olmanın temel öğretilerini futbol efsanelerinden dinleyecekler. TSYD ile bu şansı onlara tanımaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Seminerlerde Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfının (ÇEVKO) gençlere çevre bilinci eğitimi de vereceğini aktaran Önder, "Seminerlere katılan gençlerimize geri dönüştürülmüş formalar armağan edeceğiz. Burada amacımız geri dönüşümün önemine dikkati çekmek. Gençlerin hem spor hem de çevre bilinçlerine katkı sağlayacağımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Tongsir: "Futbolu daha çok sevdirebilmek için her türlü çabayı göstereceğiz"

PepsiCo Türkiye ile iş birliği yapmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren Oğuz Tongsir, projeyle ilgili şunları kaydetti:

"PepsiCo Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Yeni bir birliktelik başlıyor. TSYD'den götüreceğimiz futbolcular ve teknik adamlar, 12 yaş üzerindeki 70 futbolcu adayıyla bir araya gelecek. Bu sayı pandemi nedeniyle 70 ancak gelecekte 500'ü de bulabilir. Futbol adamları sahanın ortasında gençlerle kariyer sohbeti yapacak. Anılarını paylaşacaklar. Tavsiyede bulunacaklar. Deneyimlerini anlatacaklar. Çocuklar sorularını yöneltecek. Bu seminerlere spor doktorlarını da götüreceğiz. Futbolu daha çok sevdirebilmek için PepsiCo Türkiye ile her türlü çabayı göstereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan