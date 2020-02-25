Pep ve Zizou'nun İlk Karşılaşması
Dünya çapında futbolculuk kariyerlerinin ardından çok başarılı bir teknik direktör kariyerleri de oluşturan Pep Guardiola ile Zinedine Zidane, takımlarının başında ilk kez resmi olarak 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi İkinci Tur eşleşmelerinde karşı karşıya gelecekler. Şampiyonlar Ligi'nde turun en beklenen eşleşmelerinden biri olan Manchester City ile Real Madrid'in tur mücadelesi nefes kesecek.
Dünya çapında futbolculuk kariyerlerinin ardından çok başarılı bir teknik direktör kariyerleri de oluşturan Pep Guardiola ile Zinedine Zidane, takımlarının başında ilk kez resmi olarak 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi İkinci Tur eşleşmelerinde karşı karşıya gelecekler. Şampiyonlar Ligi'nde turun en beklenen eşleşmelerinden biri olan Manchester City ile Real Madrid'in tur mücadelesi nefes kesecek.