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Pep ve Zizou'nun İlk Karşılaşması

Dünya çapında futbolculuk kariyerlerinin ardından çok başarılı bir teknik direktör kariyerleri de oluşturan Pep Guardiola ile Zinedine Zidane, takımlarının başında ilk kez resmi olarak 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi İkinci Tur eşleşmelerinde karşı karşıya gelecekler. Şampiyonlar Ligi'nde turun en beklenen eşleşmelerinden biri olan Manchester City ile Real Madrid'in tur mücadelesi nefes kesecek.

25.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:21

Dünya çapında futbolculuk kariyerlerinin ardından çok başarılı bir teknik direktör kariyerleri de oluşturan Pep Guardiola ile , takımlarının başında ilk kez resmi olarak 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi İkinci Tur eşleşmelerinde karşı karşıya gelecekler. Şampiyonlar Ligi'nde turun en beklenen eşleşmelerinden biri olan Manchester City ile Real Madrid'in tur mücadelesi nefes kesecek.

Kaynak: Dugout

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