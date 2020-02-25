Pep ve Zizou'nun İlk Karşılaşması

25.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:21

Dünya çapında futbolculuk kariyerlerinin ardından çok başarılı bir teknik direktör kariyerleri de oluşturan Pep Guardiola ile Zinedine Zidane, takımlarının başında ilk kez resmi olarak 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi İkinci Tur eşleşmelerinde karşı karşıya gelecekler. Şampiyonlar Ligi'nde turun en beklenen eşleşmelerinden biri olan Manchester City ile Real Madrid'in tur mücadelesi nefes kesecek.