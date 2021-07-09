Pep Guardiola bizzat görüştüğü Griezmann'ı Manchester City'e çağırdı

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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Antoine Griezmann'ı transfer etmek için harekete geçti. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'nın Fransız futbolcuyu telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdiği ve takımına çağırdığı öğrenildi.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Manchester City, ses getirecek bir transfer için kolları sıvadı. Katalan devinin 30 yaşındaki yıldızı Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak için harekete geçen İngiliz devi transferi mutlu sonla bitirmek istiyor.

BARCELONA TRANSFERE İZİN VEREBİLİR

Fanatik'in Foot Mercato'nun haberinden aktardığına göre; Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın golcüsü Antoine Griezmann ile temasa geçti. Deneyimli teknik adamın Fransız golcü ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Haberde mali açıdan sıkıntılar yaşayan ve yıldız futbolcuyla yeni sözleşme imzalamanın yollarını arayan Katalan ekibinin transfere izin verebileceği iddia edildi.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Atletico Madrid'den 2019 yılında 120 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Barcelona'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli şu anda 60 milyon euro.