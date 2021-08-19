Pentagon: Taliban, Amerikalıların Kabil'deki havalimanına güvenli erişimine yardımcı oluyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki tahliye operasyonunun sorunsuz devam ettiğini ve Taliban'ın, ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıların Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na güvenli erişimine yardımcı olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki tahliye operasyonunun sorunsuz devam ettiğini ve Taliban'ın, ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıların Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na güvenli erişimine yardımcı olduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ile ABD'li komutan General William Taylor, Afganistan'ın başkenti Kabil'de devam eden tahliye operasyonuna ilişkin Bakanlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın "gerekirse Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra da kalabileceklerine" yönelik sözlerine ilişkin şimdiden bir yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

Halen önlerindeki son tarihin 31 Ağustos olduğunu, o güne kadar maksimum sayıda insanı Afganistan'dan çıkaracaklarını belirten Kirby, "Eğer bir tarih değişikliği olursa bunu Taliban ile konuşmamız gerekecektir ancak şu anda öyle bir konuşma söz konusu değil." değerlendirmesini yaptı.

Kirby, bir soru üzerine Kabil'de ya da ülkenin başka bir yerinde Taliban'ın ABD vatandaşlarına saldırdığına ilişkin herhangi bir hususun rapor edilmediğini ve Amerikalıların havalimanına ulaşmalarının engellenmediğini söyledi.

Pentagon Sözcüsü, ABD ile Taliban arasındaki temasların ne şekilde devam ettiğine ilişkin, "Taliban'la yaptığımız her görüşmenin detayını paylaşacak değilim fakat önemli olan şu ki onlar havalimanına ulaşmak isteyenlere güvenli geçiş sağlanmasına yardımcı oluyor.?" yorumunu yaptı.

Afganistan'da şu an ne kadar Amerikan vatandaşının kaldığı sorusuna "Bilmiyorum." şeklinde yanıt veren Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığının bu konuyu daha iyi bileceğini söyledi.

14 Ağustos'tan bu yana 7 bin kişi tahliye edildi

Aynı brifingde tahliye operasyonuna ilişkin detaylar veren General Taylor, operasyonun şu ana dek sorunsuz devam ettiğini kaydetti ve 31 Ağustos'a kadar mümkün olduğunca fazla kişiyi tahliye edebilmek için tüm çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Taylor, tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos gününden bugüne dek içinde Amerikan vatandaşlarının, ABD'ye destek olan Afganların ve bazı 3. ülke vatandaşlarının da olduğu yaklaşık 7 bin kişiyi ülkeden tahliye ettiklerini söyledi.

Taylor, ayrıca son 24 saatte 2 binden fazla kişinin ülkeden çıkarıldığını ve şu ana dek Taliban'ın herhangi bir güvenlik sorununa neden olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, dün ABC televizyonuna verdiği röportajda, halen Afganistan'dan çıkmak isteyen Amerikalıların olması halinde 31 Ağustos'tan sonra da bir miktar askerin ülkede kalabileceğini söylemişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur