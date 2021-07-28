Penta Teknoloji ve Adobe'den katma değerli entegrasyon projesi
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Penta Teknoloji ve Adobe'den katma değerli entegrasyon projesi

Penta Teknoloji ve Adobe'den katma değerli entegrasyon projesi
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Penta Teknoloji, dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Adobe markasıyla katma değerli bir entegrasyon projesine imza attı.

Penta Teknoloji, dijitalleşme adımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Adobe markasıyla katma değerli bir entegrasyon projesine imza attı.

Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme yatırımlarını sürdüren şirket, Adobe markasıyla katma değerli iş birliğine gitti.

Şirket, iş birliği kapsamında, başta Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effects ve Acrobat olmak üzere, dünyanın en büyük yaratıcılık, tasarım ve belge akışı yazılımları üreticilerinden Adobe ile birlikte gerçekleştirdiği web servis entegrasyonu sayesinde abonelik ürünleri için tüm sipariş, faturalama ve müşteri yönetimi süreçlerini otomatikleştirdi.

Penta Teknoloji, "Adobe VIP Marketplace" lisanslama programına dahil olmasını takiben Adobe ile web servis entegrasyonunu tamamladı. Penta Teknoloji ve Adobe arasında hayata geçirilen bu iş birliği sayesinde, iş ortakları tüm sipariş ve müşteri yönetim süreçlerini, Penta Teknoloji'nin B2B e-ticaret platformu Bayinet üzerindeki "Penta Abonelik Yönetimi" hizmeti üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor.

"Dijitalleşme ve katma değerli hizmetlere yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, dijitalleşmeyi şirket kültürü olarak benimsediklerini bildirdi.

Adobe ile gerçekleştirdikleri entegrasyon sayesinde "aboneliklerin otomatik yenilenmesi, sipariş ve müşteri yönetimi süreçlerinin optimize edilmesi ve otomasyonun tüm süreçlere uygulanması" gibi birçok avantajlar elde ettiklerini kaydeden Erünsal, şu açıklamalarda bulundu:

"Dijitalleşmeye yaptığımız bu yatırımın, iş ortaklarımız ve son kullanıcılarımızın memnuniyetini artıracağına inanıyoruz. Bu entegrasyonla iş ortaklarımızın iş yapış süreçlerini iyileştirerek, katma değerli iş geliştirme faaliyetlerine daha çok zaman ayırabilmelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz. Dağıtıcısı olduğumuz markalarla imza attığımız dijitalleşme çalışmalarındaki tecrübelerimizden faydalanarak hayata geçirdiğimiz bu projeyi, iş ortaklarımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İş ortaklarımızın üretici iş birliklerimizden, e-ticaret ve pazar yerlerinde iş hacmini destekleyen entegrasyonlarımızdan ve katma değerli hizmetlerimizden daha fazla yararlanabilmesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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