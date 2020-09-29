Penaltılarla Chelsea'yi geçen Tottenham çeyrek finale çıktı
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Penaltılarla Chelsea'yi geçen Tottenham çeyrek finale çıktı

29.09.2020 23:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:56
Penaltılarla Chelsea'yi geçen Tottenham çeyrek finale çıktı

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Tottenham, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Chelsea'yi penaltı atışları sonrasında 5-4 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı.

İngiltere Lig Kupası son 16 turu Londra derbisine sahne oldu. Tottenham, konuk ettiği Chelsea'yi normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışlarıyla geçmeyi başardı.

Maviler'in golü 19. dakikada yeni transfer Timo Werner'in ayağından geldi. Werner, böylece Chelsea kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Tottenham, rakibinin golüne 83. dakikada Erik Lamela ile cevap verdi.

Rakibini seri penaltı atışları sonrasında 5-4 mağlup eden Chelsea, adını çeyrek finale yazdırdı.

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