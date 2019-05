Pembe üzerine bir çalışma #7

Pembe mayonun el değiştirdiği, genel klasman için önemli olan 12. etabın ardından sırada çok daha zorlu bir etap vardı. Pinerolo’dan yola çıkan peloton, mayıs ayının sonlarında karları hala erimemiş Ceresole Reale’ye gidecekti. Gitmeden önce de iki tane tırmanışı aşmalıydı.



Böyle dağlık bir etapta doğal olarak kalabalık bir kaçış grubu oluştu. Genel klasman takımlarından da önemli isimler bu kaçış grubunun içindeydi. Üç Movistar’lı, iki Michelton-Scott’lı, iki Bahrein Merida’lı vardı. Ancak önceki gün olduğu gibi kaçış grubu ile ana grup arasında çok büyük farklar oluşmadı.



Önce birinci kategoriden bir yokuş olan Colle Del Lys, ardından etabın bitimine yaklaşık 60 km kala ikinci dereceden bir yokuş olan Pian Del Lupo geçildi. Buralarda gerek ön grupta gerek ana grupta bir atak olmadı zira bisikletçiler eforlarını finişe götürecek olan son yokuşa bırakmak istiyorlardı.



Son 45 km içinde sürekli bir yukarı yönlü eğim vardı ancak yokuş asıl olarak son 20 km kala başladı. Öncesinde bahsedilmeye değer aksiyonların olduğunu söylemek güç. Ancak son 20 km’de ise neredeyse her an bir aksiyon oldu. Ön grupta ataklar ve düşüşler, favoriler grubunda geride kalışlar, pembe mayonun büyük mücadelesi…



Ön gruptaki isimlere tekrar gelelim. Bu sene kaçışta etabını alan Fausto Masnada, Astana’lı Ion Izagirre, Katusha’dan Ilnur Zakarin, Trek’li Bauke Mollema gibi oldukça kuvvetli yokuşçular oradaydılar. Son 15-20 km’ye kadar kalabalık bir şekilde ilerleyen bu grup, 20 km kapısının ardından dağılmaya başladı. Masnada ve Izagirre, Mollema’nın tempoyu arttırmasıyla silkelendiler. Son 15 km’nin ardından bu ön grupta yalnızca dört bisikletçi kalmıştı: Ilnur Zakarin, Simon Yates’in takım arkadaşı Mikel Nieve, Bauke Mollema ve Guilio Ciccone.



Ön tarafın iki-üç dk arkasından yoluna devam eden favoriler grubundaysa ilk hareketlenme finişe yaklaşık 16 km kala oldu. Önceki etapta olduğu gibi yine Mikel Landa olduğu atağı yapan. İlk başta fark yaratamadı ancak hemen ardından ikinci kez ayağa kalktı ve diğer favorilerden bağını koparmayı başardı.





Primoz Roglic, Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez, Rafal Majka, Richard Carapaz gibi isimler Landa’nın ardından bir arada kaldılar. Ancak Landa’nın atağından sonra azıcık artan temponun silkelediği bir isim vardı: Simon Yates.



Giro başlarken çok iddialıydı Britanyalı. “Ben kazanacağım, rakiplerimin yerinde olmak istemezdim.” mealinde şeyler söylüyordu. Pili erken bitti.



Mikel Landa’nın atak yapmasının ardından ön taraftaki iki takım arkadaşı Hector Carretero ve Andrey Amador geriye geldiler ve Landa ile birleştiler. Üçlü ve kuvvetli bir Movistar grubu oluştu. Bunun çok iyi bir taktik olduğunu söylemek mümkün. Carretero erken bitse de Amador, Landa’ya eşlik etmeye devam etti. Çok güçlüydü Kosta Rikalı bisiketçi, oldukça iyi bir Giro geçiriyor.



Son 10-15 km kala Miguel Angel Lopez mekanik bir problem yaşadı. Neyse ki takım arabası çok uzakta değildi. Bisikleti değişildi ve Lopez yoluna devam etti ancak favoriler grubunun gerisinde kalmıştı bile. Yates’in bulunduğu gruba tutundu. Ancak sonrasında Lopez’in güçlü olduğunu gördük. Nibali ve Roglic’li grupla arasındaki farkı sürekli azalttı ve bir ara onlara iyice yaklaştı.



En öndeki dörtlüden bitime yaklaşık beş km kala Ciccone de düştü. Landa, o ön gruptan düşen bisikletçileri teker teker geçti.



Beş km kapısı geçilir geçilmez ön grupta hareketlilik oldu. Ilnur Zakarin atağını yaptı. O grupta günün en çok çalışanı ve dolayısıyla en çok yorulanı Mollema geride kaldı. Mikel Nieve, Zakarin’in peşini bırakmadı.



Roglic’li Nibali’li grupta beş km kapısı geçilince Carapaz ve Majka gaza bastı. Nibali ve Roglic biraz geride kaldı ancak bu onlar için büyük bir problem değildi. Nibali’nin etaptaki en büyük amacı Roglic’le beraber finiş çizgisini geçmekti.



Bu ikili baş başa kalmışken ve Roglic önde çalıştığı bir esnada atağını yaptı. Ok gibi hızlandı ancak Nibali bizlere ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Kopmadı.



En öndeki ikili son iki km’ye birlikte girdiler ancak hemen sonrasında Zakarin’den atak geldi. Nieve artık gerisinde kaldı. Ardından finişe kadar arkasına bakmadı Zakarin. 2015’in ardından 2019’da da Giro’da etabını kazanmış oldu. Bunun yanı sıra Roglic ile arasındaki farkı 31 saniyeye indirdi.



Zakarin’i 35 saniye geriden Nieve, 1:20 geriden Landa takip etti. Roglic ve Nibali neredeyse yan yana finiş çizgisini geçtiler.



Böyle hareketli bir dağlık etabın ardından haliyle genel klasmanda da değişiklikler oldu. Jan Polanc, üstün çabası sonrası pembe mayoyu bir gün daha giymeye hak kazandı ancak yarın pembe mayonun başkasının üstünde olacağı kesin gibi. İkinci sırada, Polanc’ın 2:25 arkasında Roglic var, onu Zakarin takip ediyor. Mikel Landa dünkü atağı sonrası Roglic’le arasındaki farkı 2:43’ indirdi. Nibali, Roglic’İn yalnızca 1:44 gerisinde bulunuyor.



Bugün 14. etap koşulacak. Giro’nun bu seneki en zorlu rotalarından biri. Etabın 131 km olması bisikletçiler için biraz sevindirici. Ancak tam beş tane kategorize yokuş geçilecek.



İsviçre’ye çok yakın olan Saint-Vincent’ten başlayacak etapta sırasıyla ikinci, birinci, ikinci, birinci ve üçüncü kategori yokuşlar var. Sondaki üçüncü kategori yokuş pelotonu finişe götürecek. Etabın kısa olması nedeniyle çok fazla atak izleyebiliriz. Paramparça bir peloton olması çok muhtemel.





Hazırlayan: Enes KANBUR