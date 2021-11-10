Pelkas'ın arkadaşı listesinin ilk sırasında! Fenerbahçe, Attila Szalai'ın alternatifini buldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği tartışma konusu olurken transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Savunmadaki futbolcuları Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken sarı-lacivertliler, özellikle Atilla Szalai'ın takımdan ayrılması durumunda yol haritasını belirledi.

PELKAS'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞI

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yeni stoper adayını Yunanistan'da buldu. Sarı-lacivertliler, PAOK'ta forma giyen Giannis Michailidis için harekete geçti. Geçen yıl da transferi konuşulan 21 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandı. Yunan stoperin Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve Kemal Ademi'nin menajerliğini yapan şirketin futbolcusu olması da bu transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyen Michailidis aynı zamanda vatandaşı Pelkas'ın PAOK'tan takım arkadaşı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER POLİTİKASINA UYUYOR

Bu sezon Yunanistan Ligi'nde 8 maçta oynayan Michailidis 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 maçta boy gösterdi. Yunan stoper 21 yaşında oluşu ve gelecek vadetmesi nedeniyle de sarı-lacivertlilerin son dönemdeki transfer politikasına uygun bir isim olarak dikkat çekiyor.

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