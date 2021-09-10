Pele'nin rekorunu tarihe gömen Messi, hüngür hüngür ağladı
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Pele'nin rekorunu tarihe gömen Messi, hüngür hüngür ağladı

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Messi'nin attığı gollerle Bolivya'yı 3-0'la geçti. Arjantin daha önce kazandığı Copa America'yı da taraftarıyla kutladı. 79 gole ulaşıp Pele'nin rekorunu kıran Messi, Güney Amerika tarihinin en golcüsü oldu. Çifte zafer, Messi'yi gözyaşına boğdu.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, Monumental Stadı'nda Bolivya'yı 3-0 yendi. Karşılaşmada tüm golleri Messi attı, Arjantin'e 3 puan geldi.

Pele'nin rekorunu tarihe gömen Messi, hüngür hüngür ağladı

7. KEZ HAT-TRİCK YAPTI

14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getiren Messi, milli forma ile 7. kez hat-trick yaptı. Tarihin en büyük futbolcularından Pele'yi devirerek zirveye yerleşti.

Pele'nin rekorunu tarihe gömen Messi, hüngür hüngür ağladı

"KUPASI YOK"

Messi hakkında, "Milli Takım'da kupası yok, başarısız" eleştirileri de yıldız futbolcunun gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Messi, uzun yıllardır Arjantin'de başarısız olduğu için çok eleştiriliyordu.

Pele'nin rekorunu tarihe gömen Messi, hüngür hüngür ağladı
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