Pekin Olimpiyatları'nda kayak branşında Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu - Haberler
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Pekin Olimpiyatları'nda kayak branşında Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum'da düzenlenen seçmelerde Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak olan 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında erkeklerde Berkin Usta, kadınlarda ise Özlem Çakıroğlu temsil edecek.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da düzenlenen seçmelerde Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak olan 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında erkeklerde Berkin Usta, kadınlarda ise Özlem Çakıroğlu temsil edecek.

Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde 2 gündür süren kayak branşı olimpiyat seçmeleri sonuçlandı. Toplam 8 sporcunun katıldığı seçmelerde dün büyük slalom, bugün ise küçük slalom yarışları yapıldı. Milli sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda kadınlarda Özlem Çakıroğlu, erkeklerde ise Berkin Usta aldıkları derecelerle Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak olan 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kayak branşında temsil etmeye hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, 2 gün süren yarışlar sonrasında 1 kadın ve 1 erkek sporcunun Türkiye'yi Pekin'de temsil edeceğini ve yarışlarda kıyasıya mücadelelerin yaşandığını ifade etti.

(Sefa Tetik/ İHA)

Pekin Olimpiyatları'nda kayak branşında Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

Pekin Olimpiyatları'nda kayak branşında Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

Pekin Olimpiyatları'nda kayak branşında Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

Pekin Olimpiyatları'nda kayak branşında Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

Pekin Olimpiyatları'nda kayak branşında Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

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