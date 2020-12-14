"Pek çok markamız için tazminatsız erken çıkış can simidi niteliğinde"
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"Pek çok markamız için tazminatsız erken çıkış can simidi niteliğinde"

14.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:17

BMD Başkanı Sinan Öncel, ikinci dalga kısıtlamaları sonrası perakende için ciro kirası ve kira indirimi imkanı olmayan mağazaları boşaltma dışında bir seçenek kalmadığını bildirdi.

BMD Başkanı Sinan Öncel, ikinci dalga kısıtlamaları sonrası perakende için ciro kirası ve kira indirimi imkanı olmayan mağazaları boşaltma dışında bir seçenek kalmadığını bildirdi.

Perakende sektörü için ciro kirası ya da kira indirimi imkanı olmayan mağazaları boşaltma dışında bir seçenek kalmadığını söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Perakende için tazminatsız serbest çıkış şansı verilmezse birçok marka önümüzdeki baharı göremeyebilir" dedi.

Öncel, ilk dalgada 'yedek akçe'yi bitiren perakende sektörü için ikinci dalga önlemleri ile birlikte çok daha zor ve riskli bir dönemin başladığının altını çizdi. 21 Kasım'da başlayan kısıtlamaların perakende cirolarına negatif etkisinin daha ilk 10 günde görüldüğünü anlatan Öncel, şöyle devam etti:

"'Efsane Cuma' indirimlerine rağmen markaların Kasım ayı ciroları geriledi"

"Kasım, başta 'efsane cuma' olmak üzere indirim kampanyaları ile perakende sektörünün en yüksek ciroya ulaştığı aylar arasında yer alıyor. Bu yıl da Kasım boyunca çeşitli indirim kampanyaları yapıldı. Ancak 21 Kasım'da başlayan kısıtlamaların da etkisi ile birçok markamız Ekim cirosunu bile yakalayamadı. Üyelerimiz arasında yaptığımız ankette de kısıtlamaların Kasım cirolarına olumsuz yansımasını net bir şekilde görebiliyoru. Örneğin AVM mağazalarında cirosu geçen yıla göre yüzde 80'in altında kalan üyelerimizin oranı Ekim'de yüzde 38 iken kasım'da yüzde 60'a yükseldi. AVM'lerde yüzde 100'ün üzerinde ciroya ulaşan üyelerimizin oranı ise Ekim'de yüzde 25 iken Kasım ayında yüzde 12'ye geriledi. Cadde mağazalarında ise cirosu yüzde 80'in altında kalan üyelerimizin oranı yüzde 29'dan yüzde 43'e çıkarken, yüzde 100'ün üzerinde ciro yapan üyelerimizin oranı ise yüzde 39'dan yüzde 20'ye düştü. Kasım anketimizde üyelerimize ilk kez e-ticaret cirolarının toplam cirolarına oranını da sorduk. Üyelerimizin yüzde 58'i toplam cirolarının en az yüzde 11'nin, yüzde 27'si ise yüzde 21 ve üstünün e-ticaretten geldiğini beyan etti. Markalarımızın e-ticaret oranlarındaki artışı salgın döneminde tüketici davranışlarının bir yansımasının sonucu olmanın yanı sıra aynı zamanda toplam cirolardaki düşüşün de bir sonucu şeklinde değerlendiriyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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