Pegasus'tan 2018'de 507 Milyon Lira Net Kar

Pegasus Hava Yolları'nın 2018 net dönem karı 507 milyon lira olarak gerçekleşti.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2018 yılı finansal sonuçlarını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan verilere göre, geçen yıl misafir sayısını yüzde 8 artırarak 30 milyon misafire yaklaşan Pegasus, cirosunu yüzde 55 yükselterek 8,3 milyar TL'ye çıkardı.

Pegasus'un 2018 net dönem karı ise 507 milyon lira olarak gerçekleşti.

Pegasus, 2018 sonu itibarıyla iç hatlarda 17,7 milyon, dış hatlarda 12,3 milyon olmak üzere toplam 30 milyon misafirine hizmet verdi. Pegasus'un bir önceki yıla göre iç hat misafir sayısı yüzde 5, dış hatlarda ise misafir sayısı yüzde 12 arttı.

"2019, bizim için yine büyüme yılı olmaya aday"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, 2018 yılının Pegasus açısından son derece olumlu geçtiğini belirterek, artan turist sayısıyla birlikte dış hat yolcu sayılarını yüzde 12 artırmayı başardıklarını kaydetti.

İç hatlarda ise yolcu sayılarının yüzde 5 artış gösterdiğini aktaran Nane, "Gelirlerimizi 1,5 kat artırdık. Karlılığımızı ise artan petrol fiyatlarına rağmen geçen yılki seviyede korumayı başardık. Kısacası, her önemli metrikte iyileşme olan bir yıl daha geçirdik diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Nane, 2019'a ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019 yılı, zor geçen bir 2018'in devamı niteliğinde olacaktır. Turizm, 2018 yılına büyük katkı sağladı. 2019 yılında bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Buna paralel olarak da hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının artacağını düşünebiliriz. Biz de planlamalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Dalgalı suları hem ülkemiz hem de şirketimiz için avantajlı hale getirmek konusunda önemli sektörlerden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle 2019, bizim için yine büyüme yılı olmaya aday."

"11 yeni uçağı bu yıl Airbus'tan teslim almayı bekliyoruz"

Mehmet Nane, bu yıl da yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "2018 yılında 10 uçak teslim almıştık. 2019 yılında filomuza yeni uçaklar eklemeye devam edeceğiz. Bu bağlamda 11 yeni uçağı bu yıl Airbus'tan teslim almayı bekliyoruz. İlk A321neo tipi uçaklarımızı bu yıl teslim alacağız. Misafir memnuniyeti en büyük başarı kriterlerimizden bir tanesi ve buradan asla ödün vermiyoruz. Dijitalleşme ise misafirlerimizin deneyimlerini artırarak bizi tercih etmelerini sağlayan önemli unsurlardan." ifadelerini kullandı.

"2019'da da teknolojiyi en üst seviyede kullanacağız"

Dijitalleşme yatırımlarının da devam edeceğini aktaran Nane, dijitalleşmenin Pegasus'un son yıllardaki en önemli odak alanı olduğunu vurguladı.

2018 yılında girdikleri dijital dönüşümle amaçlarının, bilet satın alımından seyahatin tüm adımlarına kadar yolcuların deneyimini kolaylaştıracak ve yalınlaştıracak dijital çözümler üretmek olduğunu belirten Nane, "Önceliğimiz ise misafirlerimizin seyahatlerinde en fazla olumlu etkiyi yaratacak alanlar... Bu kapsamda dijitalleşmeyi internet sitemiz ve mobil kanallarımızın yanı sıra havaalanı ve uçak içi seyahat deneyiminde de yaratıyoruz." ifadelerini kullandı.

Havaalanı süreçlerinin dijitalleşmesinin ve yalınlaşmasının toplam yolcu deneyimi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Nane, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uygulamaya başladığımız, misafirlerimizin hızlı, pratik ve dijital yolculuğunda bagajlarını kolay ve hızlı teslim edebilmeleri için geliştirdiğimiz Ekspres Bagaj hizmeti ve misafirlerimizi seyahatleri boyunca bilgilendirerek yönlendirebilmek ve seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz Seyahat Asistanı Programı çok güzel birer örnek... Bu ve benzeri uygulamaları diğer hava alanlarında da uygulamaya almak ve daha fazla dijital temas noktasını misafirleri yönlendirici şekilde kullanmak hedefindeyiz. Türkiye'nin dijital hava yolu olarak, 2019'da da teknolojiyi en üst seviyede kullanacağız ve misafir deneyiminde fark yaratma hedefiyle geliştirdiğimiz projelerimizi üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA