Pegasus ile İrlandalı uçuş okulu arasında pilot eğitim anlaşması imzalandı

26.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:45

Pegasus Hava Yolları, İrlanda Cork merkezli uluslararası havacılık okulu Atlantik Uçuş Eğitim Akademisi (AFTA) ile 2019/2020 döneminde ticari pilot olmak üzere eğitilecek pilot adaylarının eğitimi konusunda yeni bir anlaşma imzaladı.İş birliği kapsamında pilot eğitim programına dahil olacak 20 pilot adayı, AFTA'da İrlanda'nın Cork şehrinde yaklaşık 18 ay sürecek kapsamlı bir eğitim alacak.

Pegasus Hava Yolları ve AFTA'nın ortaklaşa yürüteceği yeni pilot eğitim programı kapsamında seçim aşamalarında başarılı olan pilot adayları uçuş eğitimlerinin ilk evresini AFTA'nın yeni jenerasyon Cam kokpit Cessna 172'si ile tamamladıktan sonra, ileri eğitimlerini Diamond Twin star DA42 ile gerçekleştirecek.

İrlanda'nın Cork şehrinde gerçekleşen AFTA - Pegasus Hava Yolları iş birliği ile ilgili konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney, "İrlanda, havacılık sektöründe uluslararası çapta tanınan ülkeler arasında yer alıyor. Dünyanın kiralık filo yönetiminin yüzde 50'sinin İrlanda'da yapılıyor olması küçük bir ülke için takdire değer bir başarıdır" dedi ve ekledi: "Benzer şekilde, İrlandalı ve yabancı pilot adaylarını dünyanın önde gelen hava yolları adına pilot olarak yetiştiren ve önümüzdeki sene 25. yılını kutlayacak olan Cork Havaalanı merkezli Atlantik Uçuş Eğitim Akademisi'nin küresel seviyedeki hedeflerini takdir ediyoruz. AFTA'nın Ryanair, Stobart Air gibi hava yolu ortaklarıyla gerçekleştirdiği 'Danışmanlı Pilot Programları'nın başarısı sayesinde, Cork şehri pilot eğitimi konusunda uluslararası bir merkez haline gelmiştir. Bugün AFTA'nın Türkiye'nin düşük maliyetli hava yolu Pegasus Hava Yolları ile yaptığı yeni anlaşmasını duyurmaktan gurur duyuyor ve AFTA'da eğitim gören pilotlara Pegasus'taki geleceklerinde başarılar diliyorum."

"YENİ İSTİHDAM YARATMAK ANA HEDEFİMİZ"

Sektörde yeni istihdam yaratmanın son yıllarda ana hedefleri olduğunu dile getiren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Bu bağlamda pilot eğitim programları bizim için kritik önem taşıyor. Yetiştirdiği başarılı uluslararası pilotlarla tanınan bir akademi olan AFTA ile imzaladığımız pilot eğitim anlaşması kapsamında, Türk pilot adaylarımız yaklaşık 18 ay boyunca Cork'ta eğitim görecek; bu bizim için büyük bir gurur. Gönlünü büyük sorumluluk isteyen bir meslek olan pilotluğa adamış öğrencilerimize başarılar diliyor, kendilerini Pegasus uçuşlarında görmek için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu

"PEGASUS HAVA YOLLARI TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLDİĞİMİZ İÇİN GURURLUYUZ"

AFTA Genel Müdürü Mark Casey ise şunları söyledi: "2019/2020 döneminde ticari pilot olarak kariyerlerine başlayacak pilot adaylarının eğitimi için Pegasus Hava Yolları tarafından görevlendirilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Pegasus ile yeni ortaklığımız, AFTA'nın dünyanın önde gelen havayollarına pilotlarının uçuş becerilerini sınayan ve güçlendiren bir eğitim ortamında ve en yüksek EASA standartlarında sunduğu eğitimin başarısının altını çizmektedir. AFTA olarak önümüzdeki yıl ticari pilot eğitimimizin 25. yılını kutlarken, bir sonraki 25 yılda şirketimiz için dünya çapında büyüme hedefliyoruz."

"ÖNEMLİ BİR ORTAKLIĞIN BAŞLANGICI"

Enterprise Ireland olarak 2010'dan bu yana Atlantik Uçuş Eğitim Akademisi ile yakın bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Enterprise Ireland'ın Fintech, BPO, Ticari ve Tüketici Hizmetleri Müdürü Enda McDonnell, "AFTA, pilot eğitimine yenilikçi yaklaşım getiren bir şirket olarak, pilot adaylarına temel pilotluk becerilerini uçaklarda verdiği eğitimin yanı sıra yeni nesil uçuş simülatörü teknolojisini kullanarak öğretiyor. Uçuş okulu, Ryanair, Stobart Air ve şimdi de Pegasus Hava Yolları ile birlikte dünyanın önde gelen hava yollarıyla yaptığı son derece başarılı pilot eğitim ortaklıklarıyla tanınıyor. AFTA aynı zamanda Cork Teknoloji Enstitüsü'nün Havacılık Araştırmaları Programı ile de iş birliği yapıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz tören, önemli bir ortaklığın başlangıcına işaret ediyor. Enterprise Ireland olarak eğitimde mükemmellik konusunda uluslararası itibarımızı artırırken AFTA ile çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Kaynak: DHA