Pegasus 1 Euro kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli, şartları ne?
Pegasus 20. yılına özel olarak yurt dışı bilet kampanyası düzenliyor. 1 euro ve vergilerden başlayan biletler, satışa çıktı. Peki, Pegasus 1 Euro kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli, şartları ne?
Hava yolu şirketi Pegasus, belirli rotalardaki yurt dışı uçuşlarında 1 Euro'dan başlayan fiyatlar sunuyor. Kampanyadan faydalanacaklar 28-29 Mayıs tarihlerinde biletlerini alabilecek. Pegasus 1 Euro kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli, şartları ne?
PEGASUS 1 EURO KAMPANYASI NE ZAMAN, HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ, ŞARTLARI NE?
Kampanya için 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde bilet alımı yapılacak ve 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerinde uçuş olacak. Belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 1€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
150.000 koltuk için geçerli olan kampanya biletleri flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor.
Pegasus indirimli bilet kampanyaları seyahat severler tarafından merakla takip ediliyor. 1 Euro'dan başlayan yurt dışı biletleri için ilgilenenler 28-29 Mayıs'ta biletleme yapacak ve 25 Elim 2025-28 Mart 2026 tarihlerinde uçabilecekler. Kampanya seçili direkt uçuşları kapsıyor.
PEGASUS 1 EURO YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pegasus yurt dışı kampanyasında biletler 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde satışta olacak.
Aşağıdaki fiyatlar, başlayan fiyatlardır:
İstanbul - Ksamil / € 1,00
İstanbul - Saraybosna / € 1,00
Saraybosna - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Tuzla / € 1,00
Tuzla - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Sofya / € 1,00
Sofya - İstanbul / € 1,00
Atina - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Atina / € 1,00
Priştine - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Priştine / € 1,00
İzmir - Üsküp / € 1,00
Üsküp - İzmir / € 1,00
İstanbul - Üsküp / € 1,00
Üsküp - İstanbul / € 1,00
Bükreş - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Bükreş / € 1,00
Erivan - İstanbul / € 1,00
İzmir - Bakü / € 1,00
Bakü - İzmir / € 1,00
Tiflis - Antalya / € 1,00
İstanbul - Kutaisi / € 1,00
Tiflis - İstanbul / € 1,00
Ankara - Viyana / € 1,00
Viyana - Ankara / € 1,00
İstanbul - Viyana / € 1,00
Viyana - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Charleroi / € 1,00
Kopenhag - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Kopenhag / € 1,00
Kayseri - Köln / € 1,00
Köln - Kayseri / € 1,00
Düsseldorf - Kayseri / € 1,00
Bremen - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Bremen / € 1,00
Adana - Düsseldorf / € 1,00
Düsseldorf - Adana / € 1,00
Köln - Diyarbakır / € 1,00
Diyarbakır - Köln / € 1,00
Berlin - Ankara / € 1,00
Köln - Ankara / € 1,00
Ankara - Köln / € 1,00
Düsseldorf - Ankara / € 1,00
Ankara - Düsseldorf / € 1,00
Ankara - Frankfurt / € 1,00
Frankfurt - Ankara / € 1,00
Ankara - Hamburg / € 1,00
Hamburg - Ankara / € 1,00
Ankara - Stuttgart / € 1,00
Stuttgart - Ankara / € 1,00
Köln - Elazığ / € 1,00
Elazığ - Köln / € 1,00
Köln - Gaziantep / € 1,00
Gaziantep - Köln / € 1,00
Düsseldorf - Gaziantep / € 1,00
Berlin - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Berlin / € 1,00
Köln - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Köln / € 1,00
Dortmund - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Dortmund / € 1,00
Düsseldorf - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Düsseldorf / € 1,00
Frankfurt - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Frankfurt / € 1,00
Hannover - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Hannover / € 1,00
Hamburg - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Hamburg / € 1,00
Münih - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Münih / € 1,00
Nürnberg - İstanbul / € 1,00
İstanbul - Nürnberg / € 1,00
İstanbul - Stuttgart / € 1,00
Stuttgart - İstanbul / € 1,00