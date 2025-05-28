Hava yolu şirketi Pegasus, belirli rotalardaki yurt dışı uçuşlarında 1 Euro'dan başlayan fiyatlar sunuyor. Kampanyadan faydalanacaklar 28-29 Mayıs tarihlerinde biletlerini alabilecek. Pegasus 1 Euro kampanyası ne zaman, hangi ülkelerde geçerli, şartları ne?

PEGASUS 1 EURO KAMPANYASI NE ZAMAN, HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ, ŞARTLARI NE?

Kampanya için 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde bilet alımı yapılacak ve 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihlerinde uçuş olacak. Belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 1€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

150.000 koltuk için geçerli olan kampanya biletleri flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabiliyor.

Pegasus indirimli bilet kampanyaları seyahat severler tarafından merakla takip ediliyor. 1 Euro'dan başlayan yurt dışı biletleri için ilgilenenler 28-29 Mayıs'ta biletleme yapacak ve 25 Elim 2025-28 Mart 2026 tarihlerinde uçabilecekler. Kampanya seçili direkt uçuşları kapsıyor.

PEGASUS 1 EURO YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pegasus yurt dışı kampanyasında biletler 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde satışta olacak.

Aşağıdaki fiyatlar, başlayan fiyatlardır:

İstanbul - Ksamil / € 1,00

İstanbul - Saraybosna / € 1,00

Saraybosna - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Tuzla / € 1,00

Tuzla - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Sofya / € 1,00

Sofya - İstanbul / € 1,00

Atina - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Atina / € 1,00

Priştine - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Priştine / € 1,00

İzmir - Üsküp / € 1,00

Üsküp - İzmir / € 1,00

İstanbul - Üsküp / € 1,00

Üsküp - İstanbul / € 1,00

Bükreş - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bükreş / € 1,00

Erivan - İstanbul / € 1,00

İzmir - Bakü / € 1,00

Bakü - İzmir / € 1,00

Tiflis - Antalya / € 1,00

İstanbul - Kutaisi / € 1,00

Tiflis - İstanbul / € 1,00

Ankara - Viyana / € 1,00

Viyana - Ankara / € 1,00

İstanbul - Viyana / € 1,00

Viyana - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Charleroi / € 1,00

Kopenhag - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Kopenhag / € 1,00

Kayseri - Köln / € 1,00

Köln - Kayseri / € 1,00

Düsseldorf - Kayseri / € 1,00

Bremen - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Bremen / € 1,00

Adana - Düsseldorf / € 1,00

Düsseldorf - Adana / € 1,00

Köln - Diyarbakır / € 1,00

Diyarbakır - Köln / € 1,00

Berlin - Ankara / € 1,00

Köln - Ankara / € 1,00

Ankara - Köln / € 1,00

Düsseldorf - Ankara / € 1,00

Ankara - Düsseldorf / € 1,00

Ankara - Frankfurt / € 1,00

Frankfurt - Ankara / € 1,00

Ankara - Hamburg / € 1,00

Hamburg - Ankara / € 1,00

Ankara - Stuttgart / € 1,00

Stuttgart - Ankara / € 1,00

Köln - Elazığ / € 1,00

Elazığ - Köln / € 1,00

Köln - Gaziantep / € 1,00

Gaziantep - Köln / € 1,00

Düsseldorf - Gaziantep / € 1,00

Berlin - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Berlin / € 1,00

Köln - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Köln / € 1,00

Dortmund - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Dortmund / € 1,00

Düsseldorf - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Düsseldorf / € 1,00

Frankfurt - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Frankfurt / € 1,00

Hannover - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Hannover / € 1,00

Hamburg - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Hamburg / € 1,00

Münih - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Münih / € 1,00

Nürnberg - İstanbul / € 1,00

İstanbul - Nürnberg / € 1,00

İstanbul - Stuttgart / € 1,00

Stuttgart - İstanbul / € 1,00