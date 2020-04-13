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Pegasus, Ekonomi

Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti

Pegasus Havayolları, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal etti.

13.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:54
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti

Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden koronavirüs nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

ÜCRETSİZ AÇIĞA ALMA

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

- Biletinizi açığa almak ücretsizdir.

- Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.

- Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.

Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

- 26 mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.

- 26 mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.

ÜCRETSİZ İADE

İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.

- 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden koronavirüs nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz."

Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
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Ekonomi Manşet

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