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Pedro Henrique, ligdeki 3. golünü attı

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Pedro Henrique, ligdeki 3. golünü attı

DG Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon 3. golünü kaydetti.

DG Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon 3. golünü kaydetti.

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşan Sivasspor'da Pedro Henrique rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 22. dakikasında Henrique, topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu golden sonra büyük sevinç yaşadı. Pedro, böylece bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu, ayrıca bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 12. maçına çıktı. - SİVAS

Pedro Henrique, ligdeki 3. golünü attı

Pedro Henrique, ligdeki 3. golünü attı

Pedro Henrique, ligdeki 3. golünü attı

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