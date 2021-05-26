Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek

Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Ekonomi

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki kapalı pazar yeri, çatısına kurulacak güneş enerjisi santrali (GES) ile yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki kapalı pazar yeri, çatısına kurulacak güneş enerjisi santrali (GES) ile yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki, çevresinde yüksek binalar bulunmadığı için günün her saati güneş gören kapalı pazar yeri, çok yakında üreteceği elektrik ile ilçe ekonomisine katkı sağlayacak. Elbistan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazanan yüklenici firmanın çalışmaları devam ederken, pazar yerinin 7 bin 600 metrekarelik çatısı üzerine yerleştirilecek 1530 güneş paneli sayesine elektrik enerjisi üretecek olan GES'in kurulu gücü 500 kilovat olacak.

'KENDİSİNİ 3 YILDA AMORTİ EDECEK'Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, çalışmaların çok yakında tamamlanacağını, ilçe halkının taze meyve ve sebzesini temin ettiği pazar yerinin bundan sonra elektrik de üreteceğini söyledi. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların çok önemli olduğunu, su nedenle böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Gürbüz, GES'in tamamen çevreci olduğunu kaydetti. Başkan Mehmet Gürbüz şöyle devam etti:

"Elbistan Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmekle ilgili bir proje gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 10 bin metrekare bir alan üzerinde yapmış olduğumuz GES projemiz bir hafta içerisinde tamamlanacak. Yürütülen bu proje ile sokak aydınlatmalarından rekreasyon alanlarına, kamu ortak alanlarından belediye hizmet alanlarına varıncaya kadar belediyemizin karşılamış olduğu tüm fatura giderleri GES projemiz aracılığıyla karşılanmış olacak. Projenin kendisini 3 yılda amorti etmesi bekleniyor. Yıllık 1 milyon lira gelir elde edeceğiz. Burada daha önce ödemiş olduğumuz faturaların üzerine herhangi bir kaynak koymayacağız. Proje kendi kendini amorti etmiş olacak. Yaklaşık 17 yıl da belediyemize gelir sağlamış olacağız. Üreten, kalkınan, gelişen bir Elbistan için şehrimize hayırlı olmasını diliyorum"


Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 10:54:25. #1.14#

title