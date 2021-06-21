Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesi vatandaşlar Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı, konusunu merak etti. Peki, Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?

Bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular ele alınacak. Toplantı öncesi yasaklar hakkında detaylar merak edilirken Pazar günü kısıtlaması kalkacak m, merak edildi.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALKACAK MI?

Kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen toplantıda, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Toplantıda hafta içi saat 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik saatlerin ötelenmesi de ele alınacak başlıklar arasında.